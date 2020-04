Amici 19, parla Gaia: "La mia vittoria è una rivincita"

Venerdì 3 aprile si è chiusa con molto anticipo e in un clima surreale la finale di Amici 19 condotta da Maria De Filippi. Una finale contraddistinta dalla non presenza del pubblico in studio per via del Covid-19 e dal fatto che non ci si potesse abbracciare. La finale del talent ha incoronato la sua vincitrice. Si tratta di Gaia Gozzi, cantante che è stata in lotta fino alla finalissima giocandosela con il ballerino Javier. Una vittoria che sa molto di rivincita.

L’ultima puntata del talent ha raccolto più di 4 milioni di telespettatori con il 22% di share. Una finale silenziosa senza pubblico, abbracci, ma con tanta emozione e pianti da parte della vincitrice. Il suo gesto che cerca approvazione con le mani e alza la coppa è sicuramente uno dei simboli di questo periodo e della finale del talent. Oltre alla coppa, ha vinto anche il premio Tim Music per il suo brano “Coco Chanel”, maggiormente ascoltato sulla piattaforma.

Un brano facente parte del suo album “Genesis”, entrato al quinto posto nella classifica Fimi GFK e con più di 4 milioni di stream. Un disco che dice molto su di lei e nel quale si rispecchiano le sue origini di papà italiano e mamma brasiliana. A Leggo la giovane vincitrice ha rilasciato una intervista in cui ha parlato della sua vittoria e di quei momenti particolari, ma felici che l’hanno consacrata vincitrice.

Una situazione che le ha permesso di scavarsi dentro e capirsi meglio. Inoltre, per la vittoria ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino, compresa la famiglia e le due sorelle, oltre a coloro che hanno ascoltato la sua musica e il brano “Chega”, solo per citarne uno, che sta andando molto bene decretando il successo. Un album che comprende sette tracce dai ritmi brasiliani, elettronici, ma anche tropicali, compreso la canzone in portoghese che racconta di una donna ferita nella quale si rivede molto.

Sogna di lavorare con Mura Masa e spera di poter continuare a rimanere in contatto con gli altri ragazzi, in particolare Nyv, Giulia, Jacopo e Martina. Si ricorderà sempre di una frase che Maria De Filippi le disse ai provini e che è stata fondamentale: “Non avere paura di riprovarci. Riprovarci è già una vittoria». Ecco, mi ha dato la forza di esserci“.