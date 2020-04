"Amici", i complimenti di Alessia Marcuzzi alla vincitrice: "Brava Gaia, sei un vero portento"

Venerdì 3 aprile è andata in onda su canale 5 la finale del talent show “Amici“, che ha visto la vittoria della cantante Gaia Gozzi dopo un lungo percorso. C’è stata la presenza di alcuni ospiti nel corso della puntata: un esempio si ritrova nella partecipazione di Alessia Marcuzzi al programma condotto dalla presentatrice Maria De Filippi.

L’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha colto l’occasione per fare i complimenti alla giovane cantante che, nonostante la giovane età, è riuscita a dimostrare fino in fondo il proprio talento. Dopo il termine della puntata finale della diciannovesima edizione di Amici, la Marcuzzi ha voluto scrivere un lungo post, attraverso il quale ha sottolineato la propria stima nei confronti dell’artista.

La risposta di Gaia Gozzi

Il post è iniziato in questi termini: “Gaia ha vinto questa edizione di Amici, e questa sua foto così intensa è proprio la rappresentazione di ciò che stiamo vivendo, anche in un contesto di spettacolo, lei che ringrazia tutti con questo gesto”. Successivamente la presentatrice ha voluto farle tanti complimenti, anche considerato il momento difficile vissuto dal nostro Paese: “Brava Gaia, sei un vero portento e vedrai che tutti gli abbracci e i baci che ieri non hai potuto ricevere e dare, saranno ancora più potenti quando tutto questo finirà”.

Sono arrivati i commenti al post della Marcuzzi da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo, come è il caso della showgirl Elena Santarelli.

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Gaia, che ha voluto ringraziare la Marcuzzi: “Grazie di tutto, spero di poterti abbracciare prestissimo”. La giovane cantante ha continuato facendo un ringraziamento speciale alla presentatrice: “Grazie per avermi sempre abbracciata e compresa con uno sguardo, per averci aiutato a liberarsi su quel palco nonostante la triste situazione fuori, per averlo fatto con Amore, di cui ne abbiamo tanto bisogno ora”.