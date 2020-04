Amici 19, Maria De Filippi attacca Alessandra Celentano dopo l’eliminazione di Nicolai: "Sei stata poco educata"

Nell’ultima puntata di “Amici 19“, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, abbiamo assistito ad un nuovo battibecco tra “Queen Mary”, Alessandra Celentano e Timor Steffens. Come ben sanno i fan della trasmissione, la coreografa non ha mai legato molto con Nicolai Gorodiskii, uno dei ballerini concorrenti di questa edizione. Per questo motivo, quando è stato eliminato dal televoto, la maestra e Timor Steffens hanno applaudito da seduti, facendo così infuriare Maria De Filippi.

La conduttrice, quando ha visto Alessandra Celentano non alzarsi per salutare Nicolai, dichiara: “Si sono alzati tutti. Tutti in piedi tranne te. Lo trovo assolutamente sbagliato. Questo è quello che penso. Erano tutti in piedi. Sono tutti cretini? Voi che vi siete alzati in piedi siete tutti cretini. Trovo non educato questo”.

Alessandra Celentano prova a rispondere a queste accuse, ma Maria De Filippi stoppa immediatamente le sue intenzioni: “Io per educazione davanti ad alcune persone mi alzo. Che posso fare? Tra l’altro non ti eri alzata nemmeno con la Abbagnato. Ti trovo il filmato”, e la maestra in maniera pacata aggiunge: “Non l’ho fatto nemmeno con la Abbagnato? Beh allora significa che non faccio differenze, che è vero che non mi alzo mai”.

Successivamente Maria De Filippi afferma che questo rimprovero è rivolto anche aTimor Steffens, poiché non si alza in questa circostanza. Tuttavia, come si può leggere su Twitter, moltissimi fan della trasmissione prendono le difese di Alessandra Celentano.

Sintetizzando la maggior parte dei commenti, alcuni fan avrebbero voluto che Maria De Filippi avesse usato lo stesso tono deciso e severo anche quando Nicolai ha mancato di rispetto ai compagni e ai suoi professori.