Amici 19, le sarte lavorano senza mantenere il metro di distanza. La produzione rassicura: "Le norme vengono rispettate"

In questi giorni il sito “Dagospia”, diretto da Roberto D’Agostino, ha pubblicato una fotografia di alcune sarte del talent show “Amici”, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, mentre lavorano dietro alle quinte con mascherina e senza mantenere il metro di distanza, come imposto dalle norme di prevenzione per il Coronavirus.

Sul web è scattata subito una polemica, con molti fan del programma che hanno accusato la produzione di non rispettare le norme imposte dal Governo Conte. Tuttavia sul sito “Dagospia”, in queste ore, arriva la risposta di Claudia Ciaramella, produttore esecutivo di “Amici”, rassicurando sul fatto che stanno rispettando gli ultimi provvedimenti.

La risposta della produzione

Le critiche infatti vengono immediatamente respinte al mittente: “Ci teniamo a specificare che quanto ritratto è perfettamente aderente alle regole disposte dal Decreto Legge 17 Marzo 2020 – n°18 che recita: “…per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale, di cui all’art. 74, comma 1, le mascherine chirurgiche”.

Il comunicato non finisce qui, poiché Claudia Ciaramella ci tiene a sottolineare che: “È dimostrato che così come in tutti gli altri ambiti lavorativi della produzione, sono adottate tutte le norme necessarie a proteggersi e a proteggere le persone coinvolte lavorativamente alla produzione del programma”.

Va ricordato che al momento “Amici di Maria De Filippi” e il “Grande Fratello Vip” sono gli unici due programmi d’intrattenimento che resistono nei palinsesti di Mediaset. Le altre trasmissioni, come “Le Iene“, “Uomini e Donne” e “CR4 – La Repubblica delle Donne“, sono state sospese proprio a causa del Covid-19.

Ovviamente il talent show condotto da Maria De Filippi viene mandato in onda rispettando tutte le ultime novità sul Coronavirus. Proprio per questo motivo non c’è nessuno spettatore negli studi Mediaset e sono state evitate anche le partecipazioni di numerosi ospiti. Al momento resistono ancora Romina Power e Al Bano Carrisi ed i giudici Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada.