Amici 19, Alessia Marcuzzi e Jacopo emozionano Maria De Filippi

Venerdì 20 marzo su canale 5 è andata in onda la quarta puntata del serale di “Amici“. Ancora una volta, a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus, lo studio era orfano del suo pubblico e i ragazzi sono stati bravi ad intrattenere con la loro musica e arte. Come sempre non sono mancati nemmeno in siparietti trash, che da quest’ano vedono anche Maria De Filippi in prima linea e difatti durante la puntata ha battibeccato ancora una volta con la maestra Alessandra Celentano.

Nonostante ciò, momenti di forte emozione sono andati in onda. Del primo, la protagonista è stata Alessia Marcuzzi, la quale è intervenuta in trasmissione nelle vesti di quarto giudice dato che Loredana Bertè, che vive a Milano, non potrà più essere presente a causa dell’impossibilità di potersi spostare in questo momento in tutta Italia.

Tutto è nato quando, in collegamento con il papà della cantante Giulia Molino, Alessia ha preso la parola e ha parlato del flashmob che c’è stato sui balconi di tutta Italia, partito da Napoli. La Marcuzzi ha iniziato il suo discorso rimarcando la passione e il cuore dei partenopei e ha affermato quanto la musica in questo momento sia l’unica arma che consente di toccarsi il cuore senza doversi toccarsi fisicamente e ha poi aggiunto: “State mandando un messaggio pazzesco“.

Rivolgendosi poi a Maria De Filippi, Alessia ha esclamato: “Grazie anche a te Maria. Stiamo andando in onda lo stesso in un momento così difficile, ma la musica davvero è l’unica cosa che ci permette di abbracciarci virtualmente così“. La conduttrice nell’esprimere le sue parole era visibilmente commossa e anche queen Mary non ha nascosto la sua emozione e dopo aver sorriso alla Marcuzzi ha affermato: “Hai detto una bellissima cosa“.

Questo momento davvero emozionante è stato accolto con un plauso dai pochi presenti in studio. A far commuovere Maria De Filippi, oltre ad Alessia Marcuzzi ci ha pensato anche il cantante Jacopo Ottonello, l’eliminato della serata. Maria non ha potuto abbracciare Jacapo a causa della distanza di sicurezza che bisogna mantenere e dell’impossibilità di poter avere contatti fisici e così si è messa d’avanti al ragazzo e lo ha guardato a lungo commossa.

Le lacrime rigavano il volto di queen Mary, la quale ha asserito: “Accidenti, non posso nemmeno avvicinarmi. Sei perbene Jacopo, cosa rara. Ti auguro il meglio, davvero“. Tutti i presenti si sono alzati in piedi e commossi hanno salutato il ragazzo con un forte plauso. Insomma la puntata è stata davvero intensa ed emozionante e ha regalato indubbiamente una Maria De Filippi inedita.