Amici 19, il duro commento di Alfonso Signorini su Valentin Alexandru: "Omofobo e maleducato"

La reazione di Maria De Filippi davanti al comportamento del ballerino Valentin Alexandru durante la scorsa diretta di “Amici 19”, sta ancora tenendo banco sul web. A dire la sua sulla questione, ora troviamo anche Alfonso Signorini che in una diretta su Instagram ha voluto commentare l’accaduto, spendendo parole non certo tenere nei confronti dell’ex allievo della scuola.

Alfonso ha appoggiato in pieno la decisione di Maria De Filippi di adottare una linea dura con il ragazzo, repuntando la reazione di Valentin non consona né alla situazione, né tanto meno al programma che lo stava ospitando. Per non parlare poi dei comportamenti che il ballerino ha tenuto con le insegnanti e le partner di ballo che lo aiutavano durante le lezioni.

Amici 19, Alfonso Signorini commenta l’espulsione di Valentin Alexandru

Signorini non è riuscito a trattenere il fastidio ed è esploso contro Alexander: “Quando Maria ha sbottato in quel modo sono anche rimasto. Non siamo abituati a vedere Maria De Filippi sopra le righe, che perde le staffe. Però ho visto che stanno circolando dei video di Valentin che lo mostrano come non l’abbiamo mai visto: omofobo, veramente maleducato nei confronti di Francesca, pretenzioso“, ha sentenziato il conduttore del “Grande Fratello Vip”.

Aggiunge poi che la reazione della De Filippi è stata indotta senza dubbio dallo sfinimento nel vedere il ragazzo assumere certi comportamenti giorno dopo giorno, senza il benché minimo pentimento. Come specifica il direttore di “Chi”, Maria De Filippi è sempre sul pezzo e sa esattamente cosa succede nella scuola, tra i ragazzi: “È stata una sorpresa, però questo renderà la prossima puntata di Amici imperdibile”, rivela sornione.

Ricordiamo infatti che Alexandru dopo aver criticato la coreografia della maestra Titova, ha avuto anche da ridire sulla ballerina professionista come dimostra un video pubblicato da FanPage: “Non possiamo provare niente. Adesso non ti dico più niente perché siamo microfonati. Cambiati, vai a casa e tranquillizzati. Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro”, ha esordito Valentin.

Inoltre, i commenti rivolti al suo collega Javier Rojas sono stati inaccettabili: “Quando facevi quei movimenti sembravi un gay. Anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza sei un po’ gay“, come testimonia un filmato messo in rete da Dagospia.