Amici 19, i nomi dei 10 ragazzi ammessi al serale

Il serale di Amici Di Maria De Filippi 19 sta per iniziare, la messa in onda è prevista per venerdì 28 febbraio alle 21.20 su Canale5. Al termine della puntata di sabato scorso si sapeva il nome dei primi 7 ragazzi ammessi ma mancavano ancora 3 nomi per completare la classe. Nel pomeriggio del 21 febbraio è stata registrata la puntata dell’ultimo pomeridiano di Amici, tale episodio verrà trasmesso sabato 22 febbraio alle 14.20 ed in questa puntata si forma la classe.

Al serale possono accedere solo 10 ragazzi, fino ad ora erano state assegnate 7 maglie verdi. I ragazzi che fino ad ora hanno avuto accesso al serale lo hanno ottenuto con due metodologia diverse ossia attraverso il giudizio della commissione interna o grazie al giudizio di una giuria esterna. Nel corso delle precedenti settimane sono stati scelti i ballerini Javier, Nicolai, Valentin e Talisa ed anche le cantanti Gaia, Giulia e Nyv.

Grazie agli spoiler, post registrazione di “Amici 19“, apparsi sul web si sono scoperti i nomi dei 3 ragazzi che sono stati ammessi alla fase serale. Le ultime 3 maglie verdi sono state assegnate a 3 cantanti Jacopo, Francesco e Martina. Jacopo e Francesco hanno ottenuto l’accesso al serale grazie alla vittoria delle rispettive squadre ed all’ok dei tre esperti. Per quanto riguarda Martina l’accesso al serale è avvenuto con una formula diversa, sono stati scelti una serie di giudici esterni che attraverso l’espressione della loro preferenza, dopo l’esibizione di ragazzi, dovevano scegliere se assegnare la maglia a Martina, Stefano o Matteo. La preferenza è caduta su Martina che ottiene la maglia verde mentre a lasciare la scuola sono il cantante Stefano ed il ballerino Matteo.

Nella puntata erano presenti diversi ospiti tra cui Giordana Angi, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e Michele Bravi. Per quanto riguarda Alberto, Giordana ed Enrico questa è la seconda settimana che sono presenti in studio come ospiti ed il pubblico si domanda se questo sia un anticipo della loro presenza alla fase del serale di Amici Di Maria De Filippi.

Le regole del serale

La grande novità del serale è, in base a quanto comunicato da “Vicolo delle News”, il fatto che nel serale non ci sarà più la suddivisione in squadra “bianca” e “blu” ed i ragazzi si esibiranno tutti contro tutti senza essere seguiti da nessun direttore artistico. Le puntate del serale sono 6 e tutte rigorosamente in diretta, le prime quattro saranno trasmesse il venerdì sera mentre le ultime due saranno trasmesse il sabato.

A giudicare i ragazzi e le loro esibizioni ci saranno due giurie: una giuria composta dai professori della commissione interna e l’altra è una giuria di qualità la cui composizione è ancora segreta. In tutte le serate saranno presenti Al Bano Carrisi e Romina Power con un ruolo ancora segreto