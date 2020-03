Amici 19, Giulia Molino teme di non accedere alla finale

Venerdì 27 Marzo assisteremo alla semifinale del serale di Amici di Maria De Filippi. Nella seguente puntata assisteremo alle prodezze degli ultimi cinque talenti rimasti in gioco: Nicolai, Javier, Gaia, Nyv e Giulia. Proprio quest’ultima, nella giornata di ieri, ha palesato un forte senso di malessere e preoccupazione maturato in seguito alle parole dei suoi professori.

In particolare, Anna Pettinelli, avrebbe stilato una rosa di finalisti in cui non comparirebbe Giulia Molino. La ragazza partenopea, in preda ad una crisi di pianto, ha manifestato la sua grande paura ed il suo grande dispiacere di uscire dal programma ad un passo dalla finalissima tanto sognata negli anni. La Pettinelli, però, non sarebbe l’unica che avrebbe anteposto gli altri talenti in vista dell’ultima puntata del talent prevista per settimana prossima.

Giulia, nelle ultime settimane, ha avuto molti alti e bassi dovuti proprio a difficoltà nella convivenza con gli altri e sotto pressione in seguito ai ritmi forsennati del Serale. C’è da dire che, il suo ultimo singolo, è in vetta su Spotify insieme a quello dell’altra cantante della scuola Gaia. Il pubblico da casa, però, sui social network ha mostrato tanto affetto nella cantante partenopea. Ciò lascerebbe intendere che nella semifinale di venerdì tutto potrà succedere.

Competizione assoluta

Se tra le tre donne rimaste in gara ad Amici 19 non vi è una spiccata e dichiarata competizione, tra i due ballerini, Javier e Nicolai, la tensione è davvero tagliente. Entrambi sognano di poter trionfare e raggiungere i più grandi palcoscenici del mondo con le più rinomate compagnie di danza. Non è da escludere che, come successo in passato per Leon, Ivan e Andreas, non possa trionfare un ballerino in questa diciannovesima edizione.

Sicuramente, per le ultime due puntate, non ci sarà in studio Loredana Bertè che, a causa del coronavirus, è ferma nella sua casa a Milano e di conseguenza impossibilitata a spostarsi in altri comuni italiani.