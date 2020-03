Amici 19, Alessandra Celentano rimproverata da Costanzo: "Non va bene!"

Nell’edizione di “Amici di Maria De Filippi” che sta andando in onda su Canale 5, è stata più volte messa in dscussione la Maestra Celentano, volto storico della scuola. Il suo carattere forte e deciso è ormai noto ai fan della trasmissione che, più volte, hanno assistito ad aspre battaglie e forti discussioni portate avanti proprio da lei, sempre convinta e ferma sulle sue opinioni.

Ultimamente anche la padrona di casa del talent show, Maria De Filippi, si è scontrata con la Celentano a causa di alcuni giudizi che non sono sembrati equi alla Regina di Canale 5. Così, durante l’ultima diretta, la De Filippi ha avuto un duro scontro con lei: ma anche questo non è servito a far tornare la Maestra sui suoi passi.

Amici 19, Maurizio Costanzo bacchetta la Celentano

Sul settimanale “Nuovo“, è stato chiesto a Maurizio Costanzo di commentare questa situazione e così il marito della De Filippi ha messo nero su bianco il suo pensiero: “Vedere due signore che litigano sul piccolo schermo non è mai un bell’esempio per il pubblico. Le accuse all’attrice Vanessa Incontrada da parte di Alessandra Celentano sono state viste da tanti giovani: di certo non va bene insegnare l’intolleranza e nemmeno che la critica venga assunta come motivo di scontro e non di eventuale miglioramento e crescita”, in poche parole Costanzo non crede che sia una pagina di televisione educativa e producente.

Ma non si ferma qui, anzi, continua affermando che nonostante non approvi per niente questo genere di reazioni, capisce anche che alcuni comportamenti fanno parte della persona e siano difficili da evitare: “Ma le dinamiche del talent sono anche queste, capita soprattutto alla Celentano di scontrarsi con gli altri insegnanti e giudici, come ha fatto anche col coreografo Luciano Cannito. Fa parte di lei”.

Indubbiamente la maestra Celentano non ha mai nascosto la sua indole combattiva fin dalle prime edizioni del programma, durante cui ha sempre sostenuto le proprie idee sui vari ballerini passati dalla scuola. In questa edizione, però, sta mettendo in dubbio anche la capacità dei giudici di commentare e giudicare le performance, cosa che il pubblico non sta apprezzando per niente. Vedremo se questi continui rimbrotti riusciranno ad ammorbidirla un pochino.