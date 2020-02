Adriana Volpe e Michele Cucuzza potrebbero condurre "Mattino Cinque" nel weekend

Come riportato da “Blogo“, Mediaset starebbe pensando già da qualche tempo di portare il suo “Mattino Cinque” durante il weekend. Per il momento si tratta solamente di un’idea, ma a quanto pare questa ipotesi può diventare realtà nei prossimi mesi.

Fino a questo momento “Mattino Cinque” va in onda dal lunedì al venerdì condotto dalla coppia formata da Federica Panicucci, che tratta argomenti leggeri come i reality show e il gossip, e Francesco Vecchi che parla di vicende più serie come la politica e la cronaca nera.

I possibili conduttori di “Mattino Cinque Weekend”

Se il progetto diventasse realtà, Mediaset starebbe pensando di mettere al timone Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Sulla carta sembra un abbinamento perfetto, poiché l’ex conduttrice della “Rai” non avrebbe nessun problema a ricoprire il ruolo della Panicucci, mentre Cucuzza ha una grande esperienza su argomenti di cronaca nera.

Infatti il giornalista Michele Cucuzza dal 1998 al 2008 ha condotto con enorme successo “La vita in diretta”, ottenendo dei risultati incredibili. In questo rotocalco si è parlato per anni di vari aspetti dell’attualità e della cronaca nera, grazie alla presenza di inviati in esterna per ogni argomento trattato.

Per Adriana Volpe invece sarebbe un ritorno alla conduzione, dopo essere stata fuori dalla Rai a causa di una lite con Giancarlo Magalli durante la messa in onda de “I Fatti Vostri”. Dopo questa parentesi, ha condotto per tre puntate su Rai 2 la trasmissione “Profumo d’estate”, in cui è stata anche l’autrice.

Ma come riporta il sito “TVBlog”, ci sarebbero ancora alcuni problemi da risolvere per la rete prima che questa idea possa diventare realtà: “Il principale ostacolo al progetto che i piani alti del Biscione stanno valutando sarebbe rappresentato all’aspetto economico, con la necessità di trovare budget da impiegare per quella che sarebbe considerata una nuova produzione”.