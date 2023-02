YouTube: YouTube Kis integrato su vari device, ancora corte ai Creators

Ascolta questo articolo

La celeberrima piattaforma di Google nota come YouTube, nelle scorse ore ha annunciato un’importante novità che riguarda le famiglie, ma è tornata alla carica anche con i creators.

La prima novità, come detto, coinvolge le famiglie visto che Google integrerà all’interno dell’app principale di YouTube (sezione Account) per smart tv, dongle smartizzanti (es. di Roku) e console videoludiche, la gestione dei profili di YouTube Kids: passato dal profilo del genitore a quello di uno dei pargoli di casa, ci si troverà al cospetto di impostazione dei contenuti, Controllo genitori, e preferenze già definite tratte appunto dallo spin-off per i più piccoli di casa Google.

Quando poi i figli saranno pronti per passare a YouTube standard, basterà eliminare i profili da families.youtube.com tramite la feature, messa a disposizione in beta ai preadolescenti, dell’Account Google supervisionato.

Imitati da TikTok, i video corti creativi Shorts di YouTube si sono rapidamente affermati sulla piattaforma di Google, venendo visti – secondo gli ultimi dati disponibili in merito – 50 miliardi di volte al giorno: uno stimolo alla creazione di questi contenuti anche molto condivisi avverrà di certo col programma di monetizzazione annunciato che li coinvolgerà, ma un ulteriore boost potrebbe giungere con le novità appena annunciate da Google.

A partire da oggi, i creators potranno utilizzare gli Shorts come nuova opzione di risposta nel feed in-stream dei commenti, dando l’esempio su un nuovo modo di adoperare questo formato. La novità in realtà non è una primizia o un’idea del tutto originale, dacché ricalca la funzione delle risposte video introdotte a suo tempo sempre dal rivale asiatico TikTok di ByteDance.

In base a quanto rende noto il colosso tecnologico acquartierato in Mountain View, questa novità farà il suo esordio nel client iOS di YouTube questa settimana, per poi sbarcare anche su quello Android based, anche se solo “nei prossimi mesi” (senza che sia stata fornita una tempistica precisa in merito). A tale miglioria ne farà seguito un’altra, anche in questo caso annunciata ufficialmente, ma a proposito del rendimento dei Canali.

Dall’Agosto del 2022 YouTube si avvale delle Data Stories per mostrare, oltre che come funziona la piattaforma (Istruzione su YouTube), anche delle metriche (Pubblico, Contenuto, Monetizzazione) che rendono conto di come va il Canale del Creator. Ora, in tal senso, arrivano nuove Data Stories, “con brevi note nel titolo che mostrano le statistiche chiave“. Infine, su Android e iOS arriva il pulsante che permetterà agli abbonati di un Canale di diventare anche membri del Canale, all’insegna di un ulteriore metodo per sostenere il proprio Creator preferito.

Di recente, e su un terreno più concreto, YouTube ha omaggiato i creators anche con l’opzione per caricare più tracce audio in lingue diverse per i propri video, con l’estensione del programma Creator Music e con l’opzione per post con 4 immagini nella scheda Community.