YouTube: al via altre iniziative per i creators. Ecco di cosa si tratta

Ascolta questo articolo

Qualche giorno fa, YouTube ha pubblicizzato diverse nuove iniziative per aiutare i creators a far crescere le proprie community. Nelle scorse ore, secondo quanto reso noto da Social Media Today la medesima piattaforma ha comunicato altre iniziative sempre volte a coccolare il target dei creators conteso dalla rivale asiatica TikTok.

Nello specifico la prima novità riguarda il test che consente ai creators di aggiungere più tracce audio ai video che caricano, di modo che questi contenuti siano accessibili a più target, ovvero a un’audience maggiore. La novità è in effetti simile a quella già presente che permette di tradurre in automatico l’audio di una clip, ma se ne differenzia per il fatto che la traduzione automatica non sempre è efficace ed è limitata alla comprensione del parlato mentre il caricare più audio in lingue diverse per la propria clip risolve il problema alla radice.

Secondo YouTube, tale funzionalità sarà molto d’aiuto, specie tenendo in conto che “oltre i due terzi del tempo di visualizzazione del pubblico di un creatore proverrà dall’esterno della propria regione d’origine“. La feature in oggetto è in test presso un piccolo sotto insieme di creativi.

Un’altra novità per i creators consiste nell’espansione del test che permette di usare sino a 4 immagini nei post dei sondaggi che possono essere creati (per i canali che abbiano almeno 500 iscritti) nella scheda Community. Tale test è sempre aperto ad alcuni tester su YouTube Desktop e lato mobile per Android, ma la piattaforma si è detta impaziente di poterla testare anche con gli users sui dispositivi iOS based. Gli utenti intesi come target o telespettatori possono vedere questi sondaggi e interagirvi su ogni dispositivo.

Dopo il varo lo scorso Settembre, YouTube ha esteso a tutti i creators negli USA il programma Creator Music che offre ai creativi brani con licenza a un piccolo costo (in verità non sempre visto che, secondo Business Insider, è capitato di trovare brani licenziati a oltre 1.000 dollari), da poter usare sui video di lunga durata.