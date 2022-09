YouTube: test su riprogettazione Home. restyling e altre novità per Music

Ascolta questo articolo

Dopo aver introdotto un restyling della pagina dei video, YouTube ha cominciato a testare un restyling all’insegna del Material You per la Home, apparso ad alcuni utenti sulla versione Web mobile e Desktop, in arrivo anche su YouTube Music, che non si è fatta mancare pure altre novità.

Partendo dalla prima novità riguardante i client di YouTube, secondo un’implementazione non ampiamente diffusa, che non risulta neanche persistente presso gli utenti che hanno avuto modo di toccarla con mano, il carosello degli argomenti abbandona la forma a pillola per dei rettangoli arrotondati: “Esplora” appare all’altro capo, a sinistra, mentre in basso, nella barra, la scheda centrale ora spetta agli Shorts. Nella pagina dei video e della Ricerca, le miniature hanno angoli arrotondati, con i pulsanti, per Salva, Condividi, Pollice su/giù, e Segnala circoscritti da forme a pillola.

Sulla versione web desktop di YouTube, non sono mancate le modifiche, visto che il colore grigio è stato sostituito da un vero nero, ideale nel far risparmiare batteria ai device provvisti di schermi AMOLED: in aggiunta a ciò, risulta modificato anche il carosello per gli argomenti, mentre si registra la presenza di un campo di ricerca dalla forma a pillola.

Su YouTube Music per Android il Material You sta dettando l’aspetto e la forma di alcuni pulsanti. Secondo 9to5google, sia nella visualizzazione dell’album che delle playlist il pulsante Shuffle non ha più la forma rettangolare ma ne ha ora una a pillola: il pulsante Altro, previsto a fianco di playlist come Mixato per te e Ascolta di nuovo, non è previsto in un blocco di testo separato ma in una forma a pillola: i filtri, per mood come Workout, Energize, Relax, sono inseriti in box rettangolari dagli angoli arrotondati, con esili contorni grigi.

Infine, dopo le prime apparizioni lo scorso Maggio, ora sta arrivano a più utenti il sistema di filtri (es. tutto, familiare, scopri, più popolare), posti sotto l’indicazione della Radio che si sta ascoltando, che permette di personalizzare le future riproduzioni.