YouTube: test per registrare mini-clip, gesture e swipe su YouTube Music

Il celebre servizio di music e video streaming di Google prosegue nel suo processo di avvicendamento tra Play Music e YouTube Music, facendo segnare una nuova tappa evolutiva, con la messa a disposizione per un numero sempre maggiori di utenti dell’apposito tool di migrazione. Sempre YouTube Music potrebbe presto arricchirsi di un nuovo, e più intuitivo, sistema di controllo via gesture: anche per la versione standard della grande Y si prospettano, comunque, interessanti migliorie.

Secondo diverse testimonianze, in vista della chiusura di Play Music, il tool per transitare i propri contenuti verso la più giovane piattaforma YouTube Music sarebbe ormai a disposizione anche degli utenti italiani che, in tal modo, potranno trasferire non solo like, iscrizioni, abbonamenti, e consigli, ma anche la musica caricata sul vecchio Google Play Music.

Terminato il passaggio dei propri contenuti, nella nuova location se ne potranno caricare di nuovi (nei formati MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A) semplicemente cliccando sull’icona del profilo in alto a destra e, nell’indice che si paleserà, scegliendo la voce “Carica musica”, posta in basso, sopra Cronologia: tutta la musica personale portata su YouTube Music sarà gestibile (ma non ancora rinominabile) attraverso la tab “Raccolta”, switchando il relativo toggle da YouTube Music a Caricamenti.

Va ancora meglio con la nuova scheda Esplora, messa a disposizione di tutti, mentre il Now Playing rivisitato non sarebbe ancora a disposizione su iOS: in compenso, secondo Android Police e 9to5google, Mountain View starebbe testando una nuova gesture ad esso dedicata che permetterebbe di switchare verso il brano successivo (e, forse, anche a quello precedente) semplicemente eseguendo uno swipe sull’immagine della copertina. Al momento, tale funzione, mutuata da Play Music, ove lo swipe era valido sull’intero schermo, risulta essere stata abilitata ancora a poche persone.

Infine, un test anche per l’app “madre” YouTube standard. L’app in questione, che con l’ultimo aggiornamento in corso ha introdotto anche un sistema per passare rapidamente alla modalità incognito (e viceversa) attraverso una semplice e prolungata pressione dell’immagine profilo, come emerso in una pagina di supporto, starebbe sperimentando, ancora una volta presso pochi e fortunati utenti, un sistema che permetterebbe, in-app, di registrare e caricare brevi clip di 15 secondi massimi, forse come parte di un filmato più grande, un po’ come avviene per le Storie su Instagram.