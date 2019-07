YouTube: simpatico easter egg su Android TV, interfaccia più pulita per YouTube TV

All’interno del bouquet dei servizi googleiani, uno di quello che, assieme a Maps e Gmail, sta ricevendo maggiori aggiornamenti è quello per i video-streaming noto come YouTube che, di recente, ha visto apparire una simpatica sorpresa nel client per Android TV e varie migliorie a vantaggio di YouTube TV.

La versione di YouTube in auge presso le smart tv animate dal sistema operativo Android TV di Google, nei giorni scorsi, ha dimostrato ancora una volta la vena umoristica degli ingegneri di Mountain View, sovente espressa con mini-giochi, gli easter egg (uova di Pasqua), celati all’interno di servizi o applicazioni del gruppo, ma riproducibili solo conoscendo la precisa routine di attivazione.

A quanto pare, anche YouTube in uso presso le televisioni intelligenti (di vari manufacturer), i set-top-box (es. Apple TV) e le consolle (PlayStation 4 ed Xbox One), cela un divertissement della grande Y, rappresentato da un cagnolino che corre lungo la barra di scorrimento di un video: per attivarlo, selezionata tale barra, basta tornare indietro premendo il tasto sinistro del mouse proseguendo, per 10 o 15 secondi, anche dopo esser giunti a inizio filmato. A quel punto, da sinistra sbucherà un cagnolino che, sorridente, percorrerà l’intero percorso della barra, sino a destra.

Su YouTube TV, la piattaforma di canali on demand e contenuti originali fruibili in abbonamento (attualmente prezzato intorno ai 50 dollari mensili) su Android TV, smart stick (es. Roku, o Amazon Fire TV) o box multimediale (Apple TV), è in corso di aggiornamento, come confermato su Reddit da un ingegnere della piattaforma. Con l’update, che ha già raggiunto il 50% dell’utenza, e che può essere forzato disinstallando e reinstallando l’app (onde ottenere un nuovo ID utente), arriva una barra di avanzamento veloce (15, 30 secondi, 1 minuto) per saltare ciò che non interessa di un video in riproduzione, senza che – nel mentre si tiene premuto il tasto per la progressione rapida – appaiano le miniature di altri spettacoli disponibili.

Ora, per ottenere questi suggerimenti, suddivisi in Networks (i canali disponibili) e “Altro da guardare” (proposte mirate sulla base di quel che sta guardando) sono presenti due scorciatoie in basso, accanto al nome del programma, alle valutazioni dello stesso, ed a una barra di ricerca: entrati in una delle due sub-sezioni, sarà possibile anche notare delle più grandi miniature delle anteprime.