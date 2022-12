YouTube rilascia due nuovi widget per Android: ecco come sono e a che servono

Ascolta questo articolo

Presenti ormai anche su iOS, i widget sono una tradizione per Android che, nelle scorse ore, ne ha guadagnato altri due, ambedue rilasciati da Google in relazione a YouTube, con l’intento di aiutare chi sia solito fare ricerche all’interno del “tubo” dello streaming dalla grande Y.

Secondo quanto reso noto, Google ha avviato il rilascio di due piccoli ma pratici widget per YouTube che, principiando dallo stile, aderiscono ai dettami del Material You, il linguaggio estetico introdotto da Mountain View con Android 12 con l’intenzione di assicurare agli utenti homescreen che fossero più pulite, eleganti, e belle a vedersi. Tale risultato sembra sia stato raggiunto anche con i succitati widget per YouTube su Android, nei dispositivi che abbiano almeno Android 12 a bordo.

Per il resto, andando alla sostanza, uno dei due widget è molto semplice e offre la ricerca all’interno di YouTube, affinando il processo già possibile con la barra di ricerca di Google, che però non distingue tra un’app e il web.

Risulta essere decisamente più completo il secondo widget che, a parte la ridondanza dell’avere sempre il form di ricerca, rispetto al primo fornisce anche delle scorciatoie a precise aree dell’app di YouTube, come per esempio nel caso delle Iscrizioni, della Home, delle Raccolte, e degli Shorts (i video corti creativi che ora sono stati aperti alla possibilità di usare, ove possibile, musica con licenza sino a 60 secondi). Nel caso del secondo widget, viene sottolineato come la quantità dei pulsanti che offrirà dipenderà da quanto sarà la sua larghezza.

A parte questo, per accertarsi di avere i nuovi widget di YouTube, basta tener premuto il dito in un’area libera della Home e poi cercare tra i widget, usando una parola chiave o andando a quelli di YouTube: nel caso non fossero ancora presenti, potrebbe essere necessario attendere anche se, eventualmente, potrebbe essere d’aiuto il controllare che non vi siano aggiornamenti pendenti, di sistema e relativi alla piattaforma in questione.