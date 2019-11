YouTube: novità su Android, multa per mancata tutela dei minorenni

La grande Y di Google. ovvero la piattaforma che Google ha dedicato al video sharing, ed all’ascolto musicale (salvo poi destinare un’app ad hoc verso questa categoria d’uso), smaltita una multa per aver violato una legge a tutela dei minori online, ha aggiornato le proprie versioni mobili, onde condurre un test, ulteriormente esteso, circa i commenti, e per mettere definitivamente a disposizione di tutti un sistema di ordinamento di video e playlist.

Dopo l’avvistamento di fine Ottobre, è accaduto di nuovo, e su Reddit un altro utente – u/961Cedar – ha confermato d’essere stato coinvolto in un test, sulla sua versione Android (la 14.45.52) di YouTube, relativo ad un restyling dell’area commenti. Questi ultimi, come segnalato da un apposito avviso in-app, sarebbero stati ricollocati altrove, precisamente sotto la descrizione del video stesso, attraverso un’anteprima degli stessi in grado di visualizzarne tre: attraverso un apposito pulsante d’espansione, sarebbe possibile osservarne anche tutti gli altri, e partecipare aggiungendone uno proprio. Inoltre, nella medesima location, ma di poco sopra le anteprime menzionate, vi sarebbe anche il contatore dei commenti totali ricevuti dal filmato attenzionato.

Già molto utilizzata lato desktop, YouTube lo è diventata anche in ambito mobile, tanto che su Android da non molto ha tagliato il traguardo dei 5 miliardi di download: sempre sul robottino verde, l’annunciato roll-out dei criteri di ordinamento dei video e delle playlist è finalmente stato ultimato e messo a disposizione di tutti gli utenti, purché in possesso almeno della versione 14.46.51, disponibile sia attraverso l’ufficiale Play Store, che passando per la repository online di ApkMirror.

Per avvalersi del nuovo strumento, basta reperire le sezioni Playlist e Video e intervenire sul nuovo menu a tendina allocato in alto verso la sinistra e, da quel momento, le due fattispecie di contenuti citate potranno essere riorganizzate sì da palesare gli elementi di rispettiva pertinenza privilegiando quelli più recenti o quelli più popolari.

Intanto, assieme a tante novità positive, arriva anche una cattiva notizia in carico a YouTube. Quest’ultima, infatti, avendo raccolto anche dati relativi agli utenti minorenni, onde ottenere delle pubblicità mirate, è stata condannata – in base all’entrate in vigore negli USA del COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) – al pagamento di 170 milioni di dollari di multa e, in ragione di quanto accaduto, da Mountain View è arrivato l’invito, verso minorenni (dai 13 anni in giù) e Creators che realizzano contenuti per questi ultimi (riconosciuti come tali per la segnalazione degli stessi autori, o la categorizzazione degli algoritmi) a spostarsi nell’ambiente protetto di YouTube Kids. Per incentivare tale decisione, ai video indicati per minori sarà defalcata la possibilità di monetizzare e disabilitati i commenti.