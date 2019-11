YouTube: novità per broadcaster, per YouTube Music e per l’interfaccia della Home

Tra i vari fiori all’occhietto dell’impero Alphabet (Google) figura certamente la piattaforma YouTube che, presente in vari spin-off applicativi, è stata resa destinataria di diverse novità in corso di distribuzione.

L’ultimo grande aggiornamento di YouTube risale a Settembre, quando venne variata la visualizzazione degli iscritti ai canali, per far sì che i Creators si concentrassero sulla redazione di contenuti di qualità, più che sulla ricerca del mero consenso. Da qualche ora, però, risulta in rilascio un nuovo layout della Home, sia nella versione mobile che desktop della grande Y, che mette in evidenza maggiormente le informazioni: ciò avviene visualizzando meno video per ogni riga, sì da concedere più spazio ai titoli, ora affiancati dall’icona identificativa del canale, e da ottenere anteprime delle clip più grandi e meglio risolute.

A favore della versione web di YouTube, inoltre, giunge in dote la facoltà, nel mentre si guarda un video, di aggiungerlo nella coda di riproduzione, facendo bene attenzione al fatto che, alla chiusura del browser, le scelte fatte si azzereranno (diversamente, se ne può conservare traccia aggiungendo il video scelto alla playlist “Guarda più tardi”). Dall’ambito mobile, invece, arriva la facoltà di impedire i suggerimenti dai canali non graditi (in calce al video, dal menu dei tre puntini basta optare per “non suggerire il Canale”). Prossimamente, poi, come già avviene su smartphone e tablet, Google consentirà di personalizzare la Home della grande Y ottenendo video più pertinenti, grazie alla possibilità di scegliere gli argomenti di proprio interesse.

In una sorte di percorso inverso, dalla versione web a quella mobile, presto sarà possibile ordinare i video e le playlist di un canale in modo più vario di quello attuale, limitato alla data di aggiunta: secondo i riscontro di un test A/B rivolto sia agli utenti iOS che Android (dalla release 14.43.55 di YouTube), nelle schede Video e Playlist, in alto, comparirebbe un menu a tendina in virtù del quale sarebbe possibile effettuare l’ordinamento dei contenuti sia favorendo quelli più o meno recenti, che in base a quelli più popolari.

Anche YouTube Music è stata attenzionata a dovere da mamma Google, con una novità contenutistica che prevede l’arrivo di ben 9 playlist a nome “canzoni del decennio” (Hits, Jazz, R&B, Dance, Rock, Hip Hop, Elettronica, EDM, Adult Alternative) da pressappoco 100 tracce cadauna.

Se molti streamer famosi stanno passando alla concorrenza, ovvero a Mixer e Twitch, non manca chi, come Jack ‘Courage’ Dunlop, ha fatto l’opposto: per incentivare questo trend, Google, dopo i test partiti a Luglio, (in 60 mercati) ha messo a disposizione di chi trasmette un nuovo sistema di monetizzazione rappresentato dai Super Stickers (ad oggi in 8 pacchetti, dei quali 5 con adesivi animati, redatti in coreano, francese, inglese. Giapponese, e portoghese): grazie a questi ultimi, in appannaggio di broadcaster con particolari requisiti, gli utenti potranno supportare i beniamini dello streaming comprando questi pacchetti, il cui ricavato sarà loro parzialmente devoluto (con una fee ovviamente destinata a YouTube).