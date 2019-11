YouTube: novità per Premium, YouTube TV, studenti e dark mode di sistema

YouTube, poliedrica come non mai con i suoi tantissimi spin-off, ha inaugurato la settimana con diverse novità, a favore delle emanazioni Premium, ma anche di YouTube TV, senza dimenticare delle promozioni per gli studenti, ed una miglioria in tema dark mode per i dispositivi animati da Android.

Tempo fa, Google ha lanciato i servizi YouTube Music Premium (musica senza pubblicità, anche off-line e in background) e YouTube Premium (inclusivo del primo, con anche video e produzioni Originals), estendendo il servizio step by step in nuovi mercati. A Marzo, a poterne beneficiare furono gli utenti indiani per i quali, però, era disponibile solo la canonica forma dell’abbonamento mensile: da oggi, però, sia lato web che mobile (Android) sarà possibile, ma solo per chi non sia stato prima iscritto alla forma ad abbonamento, acquistare (via carta di credito o di debito) dei piani prepagati, della durata di un mese (109 rupie, o 1.38 euro) o di tre mesi (309 rupie, o 3.91 euro), scaduti i quali l’utente potrà interrompere il servizio, o acquistare delle “ricariche”.

Sempre in relazione ai servizi Premium di YouTube, da Mountain View fanno sapere di aver esteso i piani agevolati per studenti (iscritti a scuole o università validate da SheerID) ad altri 13 paesi, del Golfo Persico e dell’Asia, portando il novero dei mercati in cui tale promozione è accessibile a un totale di 78 paesi.

Non altrettanto piacevole è quanto annunciato da Google a proposito dello spin-off YouTube TV che, dopo mesi di test con partner scelti (come nel caso di Fox, che se n’è servito per pubblicizzare lo show “The Masked Singer”), ha ufficialmente varato l’invasivo formato pubblicitario noto come “masthead“, ora acquistabile da tutti.

Infine, il tema scuro su Android. Google l’ha portato su YouTube lo scorso anno ma di recente, a partire dalla release 14.46.52 per Android, vi ha introdotto anche il supporto alla dark mode attivata a livello sistemico, consentita con Android 10 ed alcune interfacce proprietarie (es. la MIUI di Xiaomi e la ONE UI di Samsung). Ora, all’interno della sezione Generale delle Impostazioni, al posto della voce Tema Scuro, si trova la dicitura Aspetto e, al suo interno, oltre a Tema Scuro e Tema chiaro, vi è l’opzione “Utilizza tema del dispositivo”, che consentirà all’app di adattarsi a quanto in auge nell’intera interfaccia del sistema operativo.