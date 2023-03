YouTube: novità per podcast e anteprime degli Shorts

YouTube, la piattaforma streaming di Google, ha annunciato via mail ai creators una novità riguardante i video corti Shorts, oggetto di grandi elogi nell’ultima trimestrale di Mountain View. Nel contempo, attraverso il suo spin-off YouTube Music, si appresta anche ad abbracciare i podcast, come evidenziato dall’analisi di una beta per Android.

Partendo da YouTube standard, il leaker ed esperto di social media Matt Navarra ha scoperto che YouTube concederà da qui alle prossime settimane, partendo dalla sua versione iOS, di scegliere quale frame di un proprio Shorts il creator voglia usare come copertina / anteprima dello stesso. La funzione in questione, spiega la piattaforma della grande Y, era già stata rilasciata nel Dicembre del 2022 per i creators sul sistema operativo Android.

Per adoperare la nuova funzione si può importare o caricare un video dalla fotocamera Shorts e, prima del caricamento finale, è possibile tippare sull’icona della matita posta sopra la miniatura del video. A questo punto, basterà solo scorrere la sequenza temporale della clip e scegliere al suo interno un particolare momento che fungerà da relativa anteprima. Eseguita la scelta, basterà toccare su “Fine” e procedere al caricamento finale.

Già da qualche settimana, si sa che YouTube Music ospiterà anche i podcast per diventare un hub unico che unificherà “esperienza audio e video“: la partenza è prevista negli USA, con gli altri mercati che seguiranno successivamente. Le prime avvisaglie concrete di questo progetto sono state rinvenute nella versione 5.48 per Android dai colleghi di 9to5google, che hanno eseguito il loro teardown codicistico settimanale, scoprendo diverse novità in merito.

In particolare, la funzione Cerca cambierà la dicitura “Cerca canzoni, album e artisti” con “Cerca canzoni, artisti e podcast” a lasciar intendere che dalla stessa si potranno cercare anche i podcast. Questi ultimi compariranno nella Libreria. Gli episodi che si deciderà di scaricare compariranno accanto alla musica scaricata. L’utente potrà limitarne lo streaming alla presenza di una connessione Wi-Fi e potrà passare, se disponibile, alla versione solo audio di un video podcast.

Come avviene per i brani, sarà possibile riprodurre successivamente gli episodi di un podcast o aggiungerli alla coda di riproduzione. Inoltre, lo sleep timer diverrà compatibile con i podcast più lunghi, supportando un conto alla rovescia di più ore.