YouTube: quarta trimestrale 2022, funzione di co-conduzione live, problema data video

YouTube, la piattaforma multimediale di proprietà di Google sin quasi dalla sua nascita, ha risolto un problema che aveva permesso di modificare la data di un video recente, retrodatandolo di 17 anni, e ha annunciato una novità molto utile per chi usa spesso le funzioni di live streaming. Nel contempo, la piattaforma ha fatto parlare di sé molto anche per i dati della sua quarta trimestrale pubblicati dalla parental company ora diretta da Sundar Pichai.

Alphabet, la società madre di Google e YouTube nelle scorse ore ha diffuso i dati del suo quarto trimestre 2022 dai quali si evince anche lo stato di salute di YouTube. Nello specifico le entrate pubblicitarie della piattaforma di streaming multimediale sono calate del 7.8% a fronte dello stesso periodo dello scorso anno quando erano state di 8,63 miliardi di dollari. Ora, invece, il valore si è attestato, per il Q4 del 2022, su 7,96 miliardi di dollari all’insegna di un valore inferiore anche a quanto pronosticato dagli analisti, che si aspettavano per il trimestre più recente almeno 8,2 miliardi di dollari. A conti fatti, l’utile per azione di è attestato su 1,19 dollari visto anche che il ricavo totale si è fissato a 76,58 miliardi di dollari.

Se YouTube ha mostrato entrate in calo per il secondo trimestre di fila, rispetto agli stessi periodi dello scorso anno, notizie migliori vengono dagli Shorts. Un altro dato importante comunicato dal CEO di Alphabet durante la videocall con gli azionisti ha riguardato infatti il successo del formato interno dedicato ai video corti. Se lo scorso anno Big G aveva festeggiato 30 miliardi di visualizzazioni giornaliere nel 2022, quest’anno sono stati superati i 50 miliardi di visualizzazioni.

YouTube ha poi varato la funzione “Condividi diretta streaming” che permette di condurre una trasmissione in diretta con un ospite della cui condotta si sarà responsabili in caso di eventuali violazioni. Per usare tale funzione il conduttore, o host, dovrà avere almeno 50 iscritti al proprio canale (dunque niente di proibitivo) e potrà organizzare la diretta congiunta anche dall’app desktop di YouTube, anche se poi occorrerà che sia l’host che l’ospite vadano in streaming dalle loro app mobili per Android o iOS.

Durante ogni trasmissione, si potrà avere un solo ospite per volta: tuttavia, sarà sempre possibile chiudere un collegamento per passare la parola a un nuovo ospite. Il conduttore dovrà toccare “Crea” nell’app di YouTube e poi “Condividi diretta streaming”. A quel punto sarà possibile inserire i dettagli della trasmissione per poi passare a “Invita un co-streamer” che permette di generare un link d’invito condivisibile. La persona invitata finirà in lista d’attesa sino a che non si avvierà la diretta dall’apposito pulsante.

Infine sembra risolto il problema che ha consentito, per poco tempo, al video “Welcome to YouTube”, creato appena 8 giorni fa da “enn”, di apparire come pubblicato il 5 aprile 2005, il che gli avrebbe permesso di scalzare dal primato di video più vecchio di YouTube il famoso “Me at the zoo”, caricato il 23 Aprile 2005 da uno dei cofondatori della piattaforma, Jawed Karim.