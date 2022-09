YouTube: novità per creators, YouTube player for Education, surround su YT TV

Ascolta questo articolo

Dopo il piccolo restyling per Music, YouTube è tornata a occuparsi di spin-off, con un’importante novità per YouTube TV e l’esordio di un player dedicato all’educazione. Non mancheranno, poi, novità anche per i creators.

La prima novità relativa a YouTube è stata comunicata da quest’ultima su Twitter e riguarda l’arrivo, sui device Fire TV e Apple TV, del supporto al surround 5.1 su alcuni contenuti (ovvero su quelli progettati per supportare l’audio multicanale) di YouTube TV. La piattaforma ha fatto sapere che la novità, che offrirà un audio migliore, e che in futuro arriverà su più dispositivi (comprese le consolle che eseguono l’app YouTube TV, come nel caso di Switch, PS5, Xbox Series X), riguarderà non solo i contenuti in diretta ma anche quelli registrati e on demand.

Per accertarsi se un contenuto supporti il surround 5.1, basta aprire YouTube TV, andare sui controlli del lettore di riproduzione, e cercare prima “altro” e poi “statistiche per nerd“. A quel punto se il segmento delle statistiche riguardante i codec recherà “AC-3/EAC-3”, il gioco è fatto.

La seconda novità riguarda l’eduzione. Google, nel blog ufficiale di YouTube, ha fatto sapere d’aver schedulato, per ora in Corea e USA (qui in collaborazione con grandi realtà dell’edtech come Dpuzzle, Purdue Global e Purdue University), lo YouTube Player for Education, un player senza distrazioni, quindi senza collegamenti esterni, pubblicità o consigli, destinato alle applicazioni di apprendimento (es. Google Classroom) e comprensivo, com’è ovvio, di “contenuti puramente educativi“.

Forse per fornire nuova linfa vitale a tale iniziativa, non è un caso che Google, questa la terza novità per YouTube, abbia comunicato che, dal prossimo anno, i creatori di contenuti potranno creare, un po’ come su Udemy e Skillshare, dei videocorsi a pagamento, pagando per i quali si avrà il vantaggio di poter guardare il contenuto privo di spot e di poterlo fruire, in stile YouTube Premium, in background.