YouTube: piccolo restyling su Music, iniziative contro le fake news per le elezioni midterm USA

Dopo aver annunciato una novità in ottica privacy su YouTube Music, Google ha destinato un’altra piccola novità in merito in favore del suo music sharing, con la piattaforma principale che, nel frattempo, si è attrezzata per scongiurare il pericolo di disinformazione in vista delle imminenti elezioni di midterm americane previste per il prossimo 8 Novembre.

La prima novità riguardante YouTube afferisce alla novità delle icone a tema introdotta con Android 13, in ragione della quale il sistema Dynamic Color, tenendo conto del colore di sfondo, in base alle impostazioni del dispositivo, modificherà la tonalità delle icone, che di base saranno prive di colore: a quanto pare, da qualche tempo, come segnalato ad Android Police da un suo lettore, l’icona dell’applicazione di YouTube Music, destinata agli smartphone con l’ultimo OS mobile di Google in esecuzione, ha ricevuto piccolo restyling in chiave Material You che, al momento specie sui Pixel, la fa risaltare maggiormente, rispetto ad altre icone monocromatiche magari presenti intorno.

Il tutto avviene dacché, pur mantenendo il raggio sostanzialmente immutato, il cerchio oscurato esterno risulta assottigliato, in favore di quello interno, chiaro, contenente il glifo della riproduzione, ora decisamente più evidenziato.

Infine, in vista delle imminenti elezioni di midterm negli USA, Google ha annunciato alcune novità contro la disinformazione che coinvolgono anche YouTube: dopo aver precisato d’aver rimosso molti video per queste elezioni che recavano false affermazioni su quelle del 2020, il colosso di Mountain View ha implementato un sistema tal che, quando un utente cercherà. sul motore di ricerca o su YouTube, contenuti sulle elezioni di midterm, entrerà in funzione un sistema di suggerimenti teso a “evidenziare contenuti giornalistici o video provenienti da fonti di notizie autorevoli nazionali e locali come The Wall Street Journal, Univision, PBS NewsHour e ABC, CBS e NBC locali affiliati“.

Sempre tra le novità previste per le elezioni di medio-termine, figurano i collegamenti alle sezioni di Google su “come registrarsi per votare” e su “come votare”, il suggerimento di video autorevoli nei pannelli “guarda il prossimo”, dei pannelli informativi sotto i video, una campagna mediatica di alfabetizzazione contro le strategie di disinformazione mentre, nel giorno delle elezioni, vi sarà anche “un collegamento al tracker dei risultati elettorali di Google“.