YouTube: novità interfaccia su Android, ipotesi impegno sui podcast

Proseguono imperterrite le novità in casa Google, già reduce da annunci in tema di sicurezza e sostenibilità, con una piccola miglioria estetica in carico a YouTube che, presto, potrebbe anche rivoluzionare il suo approccio verso i podcast.

La prima novità afferente a YouTube, in questa coda di settimana, riguarda un piccolo restyling dell’app per Android. Come noto, con Android 12 verrà introdotto il Material You in base al quale, attingendo a un colore dello sfondo del telefono, diverse app vedranno colorare allo stesso modo la propria interfaccia, di conseguenza dinamica. Su YouTube, è apparso – attraverso l’ultimo update già caricato sul Play Store – qualcosa di simile, che però funziona anche con le precedenti versioni di Android, ed è meno impattante dacché non coinvolge tutta l’interfaccia, ma solo alcune parti della stessa: si tratta della possibilità, invero già nota in YouTube Music, dove la user interface “in riproduzione” attinge ai colori della copertina dell’album della canzone in riproduzione, grazie alla quale alcuni elementi dell’interfaccia attingono ai colori presi dalla miniatura del video.

Una notizia frutto invece di indiscrezioni è stata fornita dal portale Bloomberg, secondo cui Google, che pure ha una sua app ufficiale per gestirli, ha avviato una ricerca di personale per YouTube, per trovare qualcuno che “si occupi dell’organizzazione e della gestione dei milioni di podcast che già esistono sul sito“.

Questo perché sono in molti i creators che usano YouTube come piattaforma bis per proporre i loro podcast, magari accompagnandoli con una copertina generica stabile, consci che il pubblico di YouTube, molto vasto, sovente draga la piattaforma alla ricerca di podcast da ascoltare: YouTube stessa, tra l’altro, da qualche settimana ha un proprio podcast ufficiale, intitolato “The Upload: The Rise of the Creator Economy”.

Al momento, come sottolinea XDA Developers, che ha rilanciato il pettegolezzo assieme a 9to5google, non è chiaro sino a che punto si spingerà l’operazione di miglioramento dei podcast su YouTube e se la stessa si concluderà con l’assorbimento di Google Podcast: nel frattempo, però, prende quota l’ipotesi che, alla nuova esperienza dei podcast su YouTube, possa essere messo a disposizione l’esperimento dello scorso Maggio che, sui video dell’app standard YouTube, metteva a disposizione un banner ellissoidale in sovrapposizione che, se esteso, rivelava, oltre al nome del brano o del video, e del canale (in grandi caratteri), anche i controlli per likkare, quelli per regolare la velocità, e per andare avanti e indietro di 10 secondi.