YouTube: novità (anche) per YouTube TV, YouTube Music e Premium

Ascolta questo articolo

Anche YouTube ha colto l’occasione per salutare il vecchio anno con un piccolo round di novità, che coinvolgono diverse interazioni della propria piattaforma, tra cui YouTube Music, YouTube TV, YouTube Premium, e il mondo dei creators.

La prima novità per YouTube, ancorata agli USA, riguarda il football americano. Secondo alcune persone a conoscenza dei negoziati, Alphabet, la holding di Google, ha siglato un accordo di 7 anni per 2 miliardi di dollari all’anno, per la trasmissione, dal 2023, delle partite del Sunday Ticket della National Football League. I match verranno trasmessi sia su YouTube TV (al momento prezzata a 65 dollari al mese come abbonamento), l’alternativa di Google alla TV via cavo, che su YouTube Primetime Channels, che permette di acquistare programmi, film eventi all’interno di YouTube normale.

Passando a novità meno localizzate, YouTube ha cominciato a testare la funzione che permette di creare code di riproduzione nella sua versione mobile, come già possibile fare lato desktop e su YouTube Music. Per provare la funzionalità, in test sino al 28 Gennaio, bisognerà però essere abbonati a YouTube Premium: a quel punto, si potrà andare nelle impostazioni dell’app e scegliere “Prova nuove Funzionalità” e selezionare quella afferente alle code di riproduzione, il cui eventuale rilascio anche agli utenti non paganti dipenderà verosimilmente dai feedback raccolti in questa fase.

Da Reddit, invece, si apprende di un test, per ora limitato, teso a portare la visualizzazione del testo nel mentre si riproduce una canzone di YouTube Music su schermi di grandi dimensioni, come quelli di una TV. La funzionalità, in stile karaoke, visualizza la copertina dell’album, dettaglia la traccia e ne mostra qualche riga del testo. La riga cantata in un dato momento è evidenziata e lascia posto alle altre mentre procede la riproduzione della canzone.

Non mancano delle novità in rilascio per i creators. Nel suo video conclusivo per il 2022 l’account ufficiale Creator Insider ha reso noto l’arrivo in Studio, lato mobile e web, di nuove metriche per i post, come gli abbonati e i “Mi piace”. Arriva anche il rapporto sul remix di Shorts che dirà all’utente quante volte i suoi Shorts siano stati remixati, e quali Shorts siano stati remixati, con relative visualizzazioni. Su iOS arriveranno sovrapposizione grafiche e adesivi e vi sarà in generale un espansione dello strumento dei quiz sinora testati con pochi e selezionati creators.