YouTube Music ora supporta il protocollo Cast

Dopo il rilascio di nuovi e pratici widget per YouTube, avvenuto nelle scorse ore, si è tornati a parlare del “tubo” dello streaming, nella sua emanazione Music, grazie a una novità in rilascio da parte di Google.

Come noto, un paio di anni fa, con Android 11, Google introdusse sul robottino verde il selettore dell’output audio, che però mancava del supporto a Cast: qualcosa in tal senso sembra abbia iniziato a muoversi nelle scorse ore. I redattori di 9to5google hanno notato, su un Pixel 7 aggiornato alla recente versione QPR1 di Android 13, con le patch di Dicembre (ma non anche sulla release QPR2 Beta 1 in giro da poche ore), la possibilità di scegliere, come destinazione dell’audio, Android TV, i Nest Hub e Chromecast, agevolando in tal modo gli utenti che abbiano a disposizione in giro per casa un elaborato set di speaker, con ad esempio un Nest Home in sala da pranzo, un Hi-Fi in salotto e via discorrendo.

A quanto pare, i dispositivi che apparirebbero nell’elenco per il selettore dell’output audio avrebbero ciascuno il proprio simbolo, con Google che li colorerebbe in modo diverso a seconda della frequenza di utilizzo.

Accedere alla funzione, che per ora coinvolge solo YouTube Music (e che sarà destinata a una lenta implementazione, che spetta ai singoli sviluppatori), è alquanto facile visto che, incontrato il widget di riproduzione nella lock screen o nella tendina delle notifiche, basta premervi il pulsante che appare in alto a destra. Restando ancora in tema di YouTube Music, Google ha rilasciato un’altra piccola novità connessa a quella precedente.

Nella schermata “Ora in riproduzione“, sotto l’album art, appare un pulsante flottante a forma di pillola, grazie al quale l’utente può collegarsi a dispositivi che nelle vicinanze supportino il protocollo Chromecast: a quanto pare, questo meccanismo tende a suggerire il device usato più frequentemente, evidenziato anche in questo frangente da un’icona per l’occasione colorata in modo più acceso.