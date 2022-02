YouTube Music: novità per Android, iOS e Wear OS

YouTube è ormai attiva da tempo sul panorama dello streaming e dello sharing multimediale e, anno dopo anno, si è evoluta in spin-off settoriali, alcuni dei quali sono stati in grado di camminare con le proprie gambe, come YouTube TV, mentre altri, dedicati al gaming, sono stati riassorbiti nella piattaforma principale. Da quest’ultima si è generata anche l’iterazione Music che, nelle scorse ore, ha guadagnato un interessante update per Android, una piccola serie di restyling per iOS, ed un’importante “promessa” per gli smartwatch con Wear OS.

In merito ad Android, YouTube Music lo scorso Luglio ha perso la scorciatoia per il Mixtape Offline, che fa riprodurre in automatico la playlist generata con i download intelligenti in vista del momento in cui l’utente sarà off-line. Su iOS, ciò non è mai accaduto: ora, quasi a volersi tardivamente far perdonare dagli utenti del robottino verde, Mountain View ha implementato, presumibilmente via attivazione da server remoto, visto che ne son state trovate tracce sulle release 4.63 e 4.64, una scorciatoia, denominata “Download“, che in qualche modo supplisce alla rimozione di cui sopra.

Ciò avviene tenendo premuta l’icona YouTube Music presente sulla HomeScreen sino a che, sopra la scorciatoia Cerca, apparirà anche lo shortcut “Download”: toccando quest’ultimo, partirà una riproduzione automatica e casuale non solo dei brani compresi nella playlist compilata dai download intelligenti, ma di tutti quelli, compresi interi album e playlist, scaricati individualmente per l’ascolto quando sconnessi dalla connettività internet.

Naturalmente, come avviene di routine per le scorciatoie, anche Download può essere trascinata in un’area libera della HomeScreen del telefono, per averla a portata di mano senza doversi sorbire tutti i passaggi intermedi per arrivare alla pagina Download.

Passando a iOS, l’aggiornamento di YouTube Music ha introdotto un piccolo restyling alla schermata di riproduzione, alla scheda Libreria, ed alle icone. Infine, in merito agli smartwatch animati dall’ultimo WearOS, come i Galaxy Watch 4, Google ha confermato l’essere in arrivo (in un “futuro aggiornamento“) la funzione che permetterà di riprodurre la musica in streaming senza che sia prima necessario scaricare ogni singolo brano nell’app YouTube Music sul device con Wear OS.