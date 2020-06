YouTube, la famosa piattaforma di sharing multimediale, da qualche tempo sta investendo energie ed attenzioni nello spin-off YouTube Music che, destinato a raccogliere l’eredità del pensionando Play Music, ha appena beneficiato di migliorie sia nel client web, che nell’app per Android e iOS.

La prima novità in tema YouTube Music di quest’avvio di weekend riguarda alcune funzioni rilasciate nei mesi scorsi, rappresentate dalla sezione “Esplora” e dalla playlist “Released” che, ora, fanno la loro comparsa anche nella versione web based (accessibile da browser) dello stesso servizio. Nello specifico, la sezione “Esplora” si troverà all’indirizzo music.youtube.com/explore e prevederà, in alto a sinistra, due pulsanti rettangolari, dedicati rispettivamente alle ultime uscite o ai generi (es. pop, rock, jazz, latina, blues, raggae, etc) e umori/mood (es. relax, concentrazione, energia, amore, party).

Diversamente, inserita nel carosello delle nuove uscite, col fine di ispirare alla conoscenza di nuovi orizzonti musicali, ha fatto la sua comparsa la raccolta “Rilasciati” (Released) che, comprensiva di 30/50 tracce di tendenza negli ultimi 7 giorni, sarà aggiornata settimanalmente, di venerdì.

Altre novità rilasciate a favore di YouTube Music, che assieme a YouTube Premium è stato esteso in altri 14 paesi (tra cui Egitto e Bielorussia) per un totale, ora, di 95 mercati coperti, giungono in dote con la release 3.69, distribuita anche nel Play Store del robottino verde. Innanzitutto, gli utenti possono ora apprezzare, nella barra di stato, una nuova icona, più simile a quella di “rappresentanza” del servizio, con un ritaglio triangolare circondato da un anello, all’interno di un cerchietto, mentre in precedenza era presente il simbolo del play all’interno di un anello, per un risultato finale che rievocava il vinile o un CD.

Più significativa, invece, è la comparsa (secondo alcuni sin dalla release 3.67, di certo dopo la 3.61), nelle impostazioni, in basso, della voce “Playlist update notification” (“New music notifications” su iOS), che promette un avviso ad ogni aggiornamento di una playlist che si segue, in modo da non perderne le novità, o da non notarle troppo tardi.