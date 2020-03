YouTube Music figura tra i risultati di ricerca relativi agli album

Sin dalle sue origini, YouTube Music è stata candidata a raccogliere l’eredità di Google Play Music, come dimostrato dalla recente capacità di usarne l’interfaccia web based per caricare online la propria musica nei formati supportati. In seguito, la medesima piattaforma ha guadagnato un restyling per l’interfaccia dei brani in riproduzione ed ha ottenuto un nuovo sistema di suggerimenti: a tali novità se n’è appena aggiunta un’altra, in tandem con la ricerca di Google.

Il motore di ricerca di Mountain View ha da tempo la capacità di fornire rapide risposte, in forma di schede, allorché vi si cerchi un titolo di un film, di un libro, o di un’opera musicale e, in quest’ultimo caso, sino a poco tempo fa, tra i servizi suggeriti per ascoltare un determinato contenuto venivano suggeriti esclusivamente realtà come Deezer, Spotify, o il pensionando Google Play Music.

Come confermato da Bing_Mev, utente dall’aggregatore notiziario Reddit, dalla fine della scorsa settimana, le cose sono cambiate sia che si effettui una ricerca musicale da smartphone, o che la si attui da Chrome per desktop PC visto che, in ambedue i casi, tra i servizi menzionati compare finalmente anche YouTube Music.

Nello specifico, su smartphone, sotto le schede dei risultati, apparirà la voce “Ascolta” (Listen) con l’indicazione dei servizi, inclusivi di YouTube Music, mentre – da browser per computer – la stessa cosa si verificherà lateralmente, alla voce “Disponibile su” (Available on). Tippando, in seguito, su YouTube Music, lato mobile si aprirà l’app, se pre-installata laddove, su PC, si aprirà la relativa interfaccia web.

Al momento, però, l’integrazione tra i vari servizi di Google, quindi tra la sua Ricerca e YouTube Music, esibisce delle limitazioni: l’opzione Disponibile su/Ascolta con l’indicazione di YouTube Music non appare quando si cerca un artista o una specifica canzone, ma solo cercando un album (in quest’ultimo caso, infine, YouTube Music non sempre compare in cima alla lista dei servizi disponibili per l’ascolto).