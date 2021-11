YouTube Music: attivo il filtro Energize per tirarsi su a suon di playlist ad hoc

Reduce da un fastidioso down (con annessa impossibilità di caricare i video) che ha interessato anche i servizi correlati Google TV (es. per acquistare i film) e YouTube TV, la piattaforma di video sharing di Google nota come YouTube ha annunciato una piccola ma simpatica aggiunta per il servizio derivato YouTube Music.

Lo scorso Settembre, Google riferì che il servizio YouTube Music, nato per competere con Spotify, Prime Music, Apple Music, aveva raggiunto i 50 milioni di utenti paganti (anche se in tale cifra vanno annoverati sia chi usufruisce del periodo di prova che coloro che hanno sottoscritto YouTube Premium per ottenere anche i video). Il servizio, col passare del tempo, si è evoluto, raccogliendo bene l’eredità di Play Music, includendo anche le Community Playlist, un widget in Material You, e un’app nativa per taluni smartwatch animati dal processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

Nelle scorse ore, a queste ed altre novità, si n’è appena aggiunta (lato mobile, su Android e iOS) un’altra in ambito playlist. Praticamente un anno fa, YouTube Music ha introdotto nella sua Home una barra delle attività in alto.

Quest’ultima permette di selezionare alcuni filtri relativi a stati d’animo o situazioni, generando playlist adatte a quando si ha bisogno di concentrarsi (focus), rilassarsi (relax), a quando ci si sposta per pendolarismo (commute) o ci si allena. Ora, a tali opzioni ne è stata aggiunta un’altra, denominata “Energize“, utile quando si ha bisogno di darsi – musicalmente parlando – una scossa. Scegliendo tale opzione dalla barra delle attività, il relativo pulsante diventa bianco, per lasciar intuire che è attiva la modalità in questione.

Da quel momento, apparirà il carosello Mixed for you inclusivo di 4 playlist, tra cui “Energy Mix 1”, “Energy Mix 2”, “Energy Mix 3” ed “Energy Supermix”: non mancano altre playlist, comprensive di brani di vari artisti e sempre aggiornate nel tempo, che propongono ritmi da discoteca, hip-hop, rock e punk, pop bangers, mosh pit metal, indie etc.