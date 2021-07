YouTube: in roll-out mobile la condivisione dei capitoli, novità per YouTube TV

Dopo le migliorie a tutela degli account inattivi e le mail inclusive dei timestamp delle violazioni, la piattaforma YouYube è tornata a far parlare di sé, anche a inizio Luglio, con un’attesa novità in rilascio nella sua app per Android, e con un’intrigante aggiunta a beneficio del progetto YouTube TV, purtroppo non ancora disponibile in Italia.

Da tempo, il noto photo-sharing della grande Y permette, da deskop, di condividere i timestamp precisi di appositi punti di un video: la medesima funzione mancava al client mobile ove, per sopperire, qualora si volesse condividere dallo smartphone un punto preciso di una clip, occorreva aggiungere manualmente lo short code “?=” inclusivo del punto scelto calcolato in secondi (1.17 uguale a 77 secondi) in calce all’url del video che si andava a condividere. Per evitare tutto ciò, secondo quanto rende noto Android Police, è in distribuzione, probabilmente via attivazione da server remoto, una funzione che, nel client per Android, permette di condividere i timestamp dei video, anche se ad alcune condizioni.

Nello specifico, occorre che il caricatore del video abbia impostato i capitoli (quelli generati algoritmicamente sono ancora in test) e, anche allora, sarà solo possibile condividere i timestamp relativi all’inizio di un capitolo: per fare ciò, basterà che un utente tocchi la barra d’avanzamento di un video suddivisa in capitoli per vedersi apparire sotto l’elenco dei vari capitoli, con relativi timestamp e, a destra di ciascuna scheda, il pulsante “condividi” che permetterà di effettuarne la condivisione con i propri contatti scegliendo la modalità o l’app preferita.

In tema di servizi “locali”, non ancora giunti in Italia, Google ha annunciato alcune novità relative anche a YouTube TV, la piattaforma che, in alcuni paesi, offre canali in diretta ed altri contenuti, tra cui anche Originals, al prezzo – dopo varie rimodulazioni – di 64.99 dollari al mese. Secondo quanto riportato da The Verge, Mountain View ha previsto per YouTube TV l’opzione di abbonamento, aggiuntiva (al prezzo di 19.99 dollari mensili, scontati per il primo anno a 9.99, col un mese di prova gratuita), denominata “4K Plus”, che assicura la possibilità di riprodurre i contenuti in 4K, di avere il supporto allo standard audio surround del Dolby 5.1, e di scaricare off-line i contenuti per poteri fruire anche in assenza di connettività.

Ancora in merito a YouTube TV, Google ha comunicato agli abbonati del servizio il fatto che il canale Newsy, aggiunto gratuitamente nel 2020, non è più disponibile dal 30 Giugno (e con esso le relative registrazioni), anche se, al suo posto, arriva – grazie all’emittente televisiva A&E Network – il canale “Law & Crime”.