YouTube: estesi i consigli per il download dei video, attivato il supporto agli speaker Sonos. Addio al pollice verso?

La celebre piattaforma per il video-sharing YouTube, dopo alcuni marginali ritocchi di fine Gennaio, ha avviato il rilascio dell’integrazione, per YouTube Music, sugli speaker Sonos e, in più, esteso i consigli per il download dei video. Nel frattempo, però, mediterebbe un grande ed epocale cambiamento alla sua esperienza utente.

La prima novità in ambito YouTube riguarda la riflessione che la piattaforma di video sharing del gruppo Alphabet (Google) sta facendo attorno al tasto “dislike”, che permette agli utenti di esprimere il proprio dissenso in merito ad un filmato appena fruito. Secondo il project manager della struttura, Tom Leung, tale funzionalità, molto ambita anche dagli utenti di Facebook, che hanno dovuto accontentarsi dell’arrivo delle Reactions, tenderebbe a favorire il danneggiamento dei contenuti e, quindi, nel suo team, si sta discutendo cosa farne: l’ipotesi può radicale sarebbe quella di eliminare il pollice verso, mentre più soft sarebbero le soluzioni che prevedono, per i Creators, la facoltà di disabilitare (o meno) i tasti “like” e “dislike”, o l’aggiunta di un modulo dal quale sia possibile scegliere anche la motivazione (in un panel di opzioni) relativa al proprio disapprezzamento.

Gli utenti, però, hanno suggerito un rimedio ancor più diplomatico alla questione: permettere di esprimere il dislike solo dopo aver fruito almeno una soglia minima (25/50%) del video in questione.

Una buona notizia, invece, giunge a favore di quanti sono abituati ad ascoltare le proprie playlist preferite tramite il nuovo servizio YouTube Music. A quanto pare, grazie ad un aggiornamento, gli altoparlanti smart di Sonos, da oggi, supportano proprio YouTube Music, consentendo all’utente di riprodurre playlist basate sul proprio umore, top charts divise per vari Stati, le ultime canzoni aggiunte o consigliate. Tuttavia, perché ciò sia possibile, è necessario disporre di un abbonamento a YouTube Music Premium (o al contenitore generalista YouTube Premium).

Infine, a seguito dei buoni riscontri ottenuti sui test effettuati, YouTube ha esteso a più utenti, sia su Android che su iOS, la funzionalità dei consigli per il download dei video: la nuova feature, disattivabile se non gradita, prevede che, nella pagina del download, in calce al video scaricato, appaiano i summenzionati consigli che, però, non daranno luogo automaticamente al download. Solo toccando l’icona del video consigliato, ne partirà il download e, in caso di assenza della connessione, ciò avverrà al prossimo check-in della connettività (stanziale o mobile).