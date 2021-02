YouTube: 4K in streaming su Android, intrattenimento su YouTube TV, Spaces fisci chiusi

Sono tempi di grandi cambiamenti per YouTube, che presto consentirà di effettuare maggiori acquisti dai video e supporterà i creators tramite gli applausi: la piattaforma, che nel frattempo ha aggiornato dopo molti mesi la sua app su iOS, ha deciso di chiudere i suoi Spaces fisici, facendosi perdonare con un upgrade per gli utenti Android, senza dimenticarsi degli abbonati d’oltreoceano al servizio YouTube TV.

Aperti qualche tempo fa quale hub creativo, in cui gli utenti potevano perfezionare le loro creazioni con veri studi professionali e partecipare a stimolanti eventi, gli YouTube Spaces presenti in varie parti del mondo sono stati in gran parte chiusi a causa dell’attuale pandemia, sostituiti da workshop virtuali in cui venivano condivisi dei tutorial per aiutare i creators a familiarizzare con le funzioni per la produttività creativa messe a disposizione da YouTube. Secondo quanto comunicato da Mountain View, gli Spaces attualmente chiusi non saranno riaperti, con un maggior focus destinato al virtuale, e solo piccoli eventi fisici, in stile pop-up, destinati ad aspetti minori e quindi più efficaci nel raggiungere community minori.

Non solo brutte notizie da parte di YouTube che, proprio in queste ore, secondo quanto testimoniato da vari utenti Reddit globali e confermato dal portale 9to5Google, ha rilasciato un aggiornamento via attivazione da server remoto, che permette di riprodurre i contenuti in 4K (2160p) anche sugli smartphone a risoluzione inferiore (dai 720 ai 1440p), mentre in precedenza l’app adeguava la risoluzione della riproduzione a quella del dispositivo di destinazione.

Ovviamente, la novità in oggetto, che avrà un sicuro impatto sul consumo del traffico dati, e che richiederà una connessione affidabile, non modificherà la risoluzione del device di destinazione, per ovvi vincoli tecnici: in compenso, riprodurre un contenuto 4K su un display FullHD (1080p) permetterà di avere (specie sui device con diagonali più grandi) immagini più nitide e fedeli cromaticamente, in ragione della maggior quantità di dati veicolati.

Per beneficiare di tale novità, qualora già abilitati, basterà cercare un video 4K sull’app di YouTube per Android e, dall’icona dei tre puntini, passando per quella delle impostazioni (la rotellina dentellata), scegliere la risoluzione 2160p.

Infine, una buona notizia anche per coloro che utilizzano abitualmente YouTube TV: secondo quanto confermato da Mountain View, ora sarà possibile aggiungere al proprio canone di abbonamento (ormai da 65 dollari al mese) il pacchetto intrattenitivo Entertainment Plus, inclusivo di HBO Max (in genere venduto a 15 dollari/m), Showtime (11 dollari/m), Starz (9 dollari al mese), per una maggiorazione di 30 dollari, con risparmio di 5 dollari mensili (e di 60 annuali) nel caso si operassero le sottoscrizioni singole.