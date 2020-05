WhatsApp Web: emerso il trucco per attivare anzitempo la dark mode

Dopo aver avviato il roll-out in America dell’integrazione con Messenger Rooms, Menlo Park è tornata a focalizzare WhatsApp su quella stessa dark mode che, già presente su iOS e Android, latita ancora nel client web based, destinato però a colmare presto tale lacuna.

I developer di WhatsApp assicurano, infatti, che ben presto anche chi utilizza WhatsApp su PC, mediante la versione accessibile da browser, potrà disporre del tema nero, decisamente riposante per gli occhi, oltre che meno impattante sulle batterie dei device portable/mobili. Lo stadio dei lavori di tale funzione, ancora soggetta a sviluppo, sembrerebbe essere molto avanzato, tanto che – in Rete – sono molti gli screenshot di coloro che, mediante un piccolo escamotage, sono riusciti ad attivare la dark mode su WhatsApp Web.

Nello specifico, il primo step per abilitare la dark mode su WhatsApp Web prevede che l’utente, giunto sulla pagina web.whatsapp.com, esegua la scansione del codice QR proposto (per associare il client web a quello installato sullo smartphone): in seguito, basterà fare click, col tasto destro del mouse, in una zona esterna della chat, es. sui bordi della stessa e, dal menu che si apre, scegliere la voce in fondo, “Ispeziona”.

Sulla destra della schermata si aprirà una finestra col codice di sviluppo dell’applicazione. All’interno della sezione “Elements” posta in alto, a questo punto, va cercata la stringa body class = “web”, con l’ultima parola virgolettata da sostituire con “web dark”. Espletato questo passaggio, basterà un Invio per confermare il tutto, chiudere la finestra di sviluppo, e godersi in anteprima una dark mode funzionante.

Purtroppo, il trucco in questione è alquanto aleatorio, e vale solo per la sessione in corso. Chiudendo la tab con WhatsApp Web, e riaprendola magari in un secondo momento, occorrerà rifare l’intera procedura da capo, passo passo, per poter riottenere la dark mode (come noto non propriamente impostata sul nero) nell’interfaccia web based del client di messaggistica di Menlo Park.