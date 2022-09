WhatsApp vs Telegram Web Z: è scontro tra rumors e maxi aggiornamento

Ascolta questo articolo

Di recente, la messaggistica di WhatsApp è stata sorpresa a sviluppare nuove e future funzionalità per le aziende ma, in ogni caso, non sembra essersi dimenticata dell’utenza comune, almeno secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo. Dall’altro lato del settore, la messaggistica rivale Telegram ha invece rilasciato un vero e proprio corposo aggiornamento, seppur solo alla sua versione Web Z.

Gli esperti feature tracker di WABetaInfo nelle scorse ore hanno analizzato l’ultima release beta, nota come 22.19.0.75, messa a disposizione degli utenti degli iPhone mediante il canale TestFlight (a oggi privo di slot liberi): apparentemente, in tale release non sembrano presenti grandi novità ma, scavando sotto la sua superficie, via reverse engineering, si è notato come in realtà siano presenti tracce di un’aggiunta che farà la su comparsa in uno dei futuri aggiornamenti dell’app.

Nello specifico, si tratta di una nuova scorciatoia, verso la fotocamera, che apparirà quando sarà possibile per gli utenti creare delle Community: in quel caso, come emerso pure su Android (a partire dalla release beta 2.22.19.7), la scheda della fotocamera sarà sostituita da quella per le Community e quindi, onde consentire comunque un rapido accesso alla fotocamera, apparirà la succitata scorciatoia verso la fotocamera.

Al momento, non è chiaro quanto tale novità sarà effettivamente introdotta visto che, allo stato attuale, essendo ancora in sviluppo, la stessa non è evidente nemmeno a coloro che abbiano potuto installare la beta per iOS menzionata col numero di release 22.19.0.75.

Da Telegram, invece, arriva un piccolo aggiornamento, riguardante la versione Z di Telegram Web che, introdotta nell’Aprile del 2021, è stata ora portata alla release 1.51. Quest’ultima ha innanzitutto risolto alcuni bug: tra questi, figura il fatto che apparisse “nessun file” quando si caricavano i file multimediali, l’inconveniente al pulsante “Avanti” durante i pagamenti e quello relativo ai controlli video nascosti. Ovviamente, non sono mancati i miglioramenti, come quello alla velocità di download o alla finestra modale di Telegram Premium: tra le novità invece aggiunte, figura il poter stabilire chi possa inviare messaggi video o audio (se si è iscritti a Telegram Premium), il poter visualizzare i messaggi con le emoji personalizzate, e il poter inviare dal proprio account ai propri contatti 3, 6, o 12 mesi gratuiti di abbonamento a Telegram Premium (comprato con uno sconto).