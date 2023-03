WhatsApp testa l’opzione per approvare i nuovi partecipanti ai gruppi

Il consueto round di aggiornamenti quotidiani ha portato su WhatsApp, sia per quel che concerne Android che per quel che riguarda iOS, una funzione che tornerà molto utile sia a chi gestisce dei gruppi che a coloro che hanno organizzato delle Community.

In passato, analizzando la beta 2.22.18.9 per Android, i leaker di WABetaInfo scoprirono che era in sviluppo una funzione che avrebbe dato agli amministratori maggior controllo sugli ingressi nei gruppi. Con l’arrivo, sul Play Store e su ApkMirror, della beta 2.23.6.9, è emerso che tale funzionalità è effettivamente in corso di rilascio e, quindi, nel caso si sia abilitati alla novità, basterà andare nelle informazioni del gruppo, e poi alle impostazioni di gruppo per poter trovare in fondo la voce “Approva nuovi partecipanti“.

Quest’ultima, in pratica, fa sì che ogni utente, prima di diventare membro di un gruppo, anche se clicca su un link d’invito, dovrà essere sottoposto all’approvazione manuale di un amministratore, che potrà approvarne l’ingresso e la membership, o rifiutare (in effetti, le possibilità di scelta di quest’opzione sono binarie, sostanziati in “si” o “no”).

Come accennato, la novità è in rilascio, ma per alcuni beta tester. Nel caso non la si notasse occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti visto che, nelle prossime settimane, tale funzionalità verrà esteso a un maggior numero di beta tester. Anche di iOS non ci si è dimenticati in quel di Menlo Park. Nelle scorse ore, all’interno del programma TestFlight giunto alla versione 23.5.0, è arrivata la versione beta 2.23.5.74 di WhatsApp per iOS.

Secondo i feature tracker di WABetaInfo, tale versione di WhatsApp per iOS ha fatto la stessa cosa dell’ultima beta per Android, ovvero ha avviato il roll-out, per alcuni beta tester, della funzione che porta in dote agli amministratori l’opzione che permette loro di gestire l’ingressi dei nuovi partecipanti in un gruppo, autorizzandolo o rifiutandolo a seconda del caso. Anche in questo frangente non è detto che si noti subito tale funzionalità: in caso contrario si dovrà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.