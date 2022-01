WhatsApp: su iPhone arrivano i cuori pulsanti colorati. Novità anche per desktop

La celebre messaggistica di WhatsApp, purtroppo a volte coinvolta suo malgrado in truffe, negli scorsi giorni bruciata sul tempo da Telegram quanto a rilascio delle Reactions, ha iniziato il nuovo anno a suon di novità, come dimostrato anche dai nuovi aggiornamenti, concessi in favore degli utenti del sistema operativo mobile iOS e di coloro che se ne avvalgono sui computer desktop (macOS e Windows).

Negli scorsi giorni, WhatsApp ha aggiornato la versione UWP (Universal Windows Platform), portandola alla release 2.2201.2.0, con un adeguamento alle regole della Libreria UI di Windows 2.7, che ha impattato, a livello d’interfaccia su parametri come dimensioni e colori.

Ciò si è tradotto nel risultato di assicurare all’utente una notevole miglior leggibilità di scritte, icone e pulsanti. Lo stesso numero di release è stato assegnato anche al nuovo aggiornamento di WhatsApp Desktop beta (parte del programma sperimentale lanciato nell’Agosto 2021) per Windows e macOS, con variazioni cromatiche quando si attiva il tema scuro, che coinvolgono con un blu scuro la bolla dei messaggi, gli avvisi e anche la barra in basso dove si digita il testo.

Nelle scorse ore, invece, è arrivato, per gli utenti iOS che testano nuove app tramite TestFlight, il freschissimo aggiornamento beta recante il numero di release 2.22.72, al cui interno si è concretizzata una miglioria che, secondo le passate indiscrezioni, risulta essere in corso di sviluppo anche per Android. Nello specifico, l’implementazione in questione riguarda l’animazione pulsante che, sino a poco tempo fa, coinvolgeva solo l’emoji del cuore rosso, quando veniva condivisa in chat.

Ora, con l’aggiornamento in questione, la medesima animazione riguarda tutte le nuance (es. bianco, verde, blu, nero, arancio, gallo) nelle quali è redatta l’emoticon del cuore: l’unica conditio sine qua non perché la pulsazione del cuoricino funzioni è che anche l’interlocutore sia in possesso dell’ultima release di WhatsApp beta per iOS (iPhone).