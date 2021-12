WhatsApp: phishing bloccato, emoji animate per i cuori colorati in sviluppo

Dopo esser stata coinvolta suo malgrado in un’operazione di phishing ai danni dei propri utenti, WhatsApp (che in merito ha ottenuto la tutela della casa madre Meta), si è dedicata allo sviluppo di una piccola miglioria in merito alle emoji animate, con particolare riferimento a quella del cuore che pulsa quando condiviso in chat.

Nelle scorse ore, il portale The Verge, in base a parte della documentazione inerente, ha riferito di un procedimento legale avviato dalla parental company Meta, ex Facebook Inc, contro alcuni criminali informatici che, dopo aver celato la location dalla quale operavano grazie al servizio di tunneling Ngrok, dirottavano gli utenti su finte pagine (più di 39mila) ritraenti i ben noti servizi di social e messaggistica di Menlo Park (es. Instagram, Messenger, Facebook), tra cui spicca anche WhatsApp, in modo che le malcapitate vittime fornissero poi le loro credenziali, credendo di trovarsi sui siti legittimi. Il motivo della citazione in tribunale da parte di Meta risiede nell’uso non autorizzato di marchi registrati (violazione del copyright, quindi), con la richiesta di risarcimento che sarebbe motivata anche dal fatto che gli stessi siano stati coinvolti in un uso finalizzato alla frode (con la conseguenza che, finiti in trappola, gli utenti avrebbero potuto dar la colpa ai servizi legittimi, assolutamente estranei alla vicenda).

Ottenuto nel frattempo il blocco degli url coinvolti nell’attività di phishing in questione, dopo la messa in sicurezza della relativa utenza, Meta si è nuovamente dedicata alla sua messaggistica WhatsApp, questa volta in termini di funzionalità.

Negli ultimi tempi, WhatsApp si è focalizzata non poco sulle capacità espressive del suo client sui computer. Con la beta UWP 2.2148.3.7 è arrivata anche per chi usa tale messaggistica sugli schermi grandi di notebook e PC la possibilità di creare nuove combinazioni per le emoji di coppia, combinando i toni della pelle. Non è mancata, per la versione (anche stabile) di WhatsApp Web/Desktop, l’arrivo delle animazioni, con tanto di battito, per le emoji variamente colorate del cuori.

La stessa novità appena menzionata, secondo i leaker di WABetaInfo, che hanno scoperto il tutto analizzando una beta per iOS, sarebbe in preparazione, con qualche probabile legame con la ventura funzione delle Reactions ai messaggi, anche per le versioni mobili della messaggistica WA, sia su iOS che su Android, dove ora, al momento, l’animazione col cuore che batte si ha solo condividendo in chat (individuale e di gruppo) i cuori di color rosso.