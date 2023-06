WhatsApp si prepara a introdurre una barra delle azioni bianca con Material Design 3

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi mensili. L’app è costantemente aggiornata con nuove funzionalità e miglioramenti, sia per la versione stabile che per quella beta. Tra le novità più recenti, WhatsApp sta lavorando a un rinnovamento dell’interfaccia basato sui principi di Material Design 3, il nuovo linguaggio visivo di Google per le app Android.

Material Design 3 è stato presentato da Google nel maggio 2021, come una evoluzione di Material Design 2 lanciato nel 2018. Material Design 3 si propone di offrire un’esperienza più personalizzata, dinamica e adattiva agli utenti, basandosi su elementi come il colore, la forma, il movimento e la tipografia. Material Design 3 introduce anche nuovi componenti, come i pulsanti mobili, i menu arrotondati e gli interruttori ridisegnati.

WhatsApp ha iniziato a implementare alcuni di questi elementi nelle ultime versioni beta dell’app per Android. Ad esempio, la beta 2.23.10.6 ha introdotto una nuova barra di navigazione in basso con quattro icone per accedere alle chat, alle chiamate, alla fotocamera e alle impostazioni. La beta 2.23.13.4 ha portato invece gli interruttori ridisegnati e i pulsanti di azione mobili con menu arrotondati. Infine, la beta 2.23.13.9 ha aggiunto i menu arrotondati anche nelle altre sezioni dell’app.

Ora, grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.13.16, abbiamo scoperto che WhatsApp prevede di introdurre una barra delle azioni bianca. Si tratta della barra in alto che mostra il nome dell’app o della chat aperta, e che attualmente è di colore verde scuro. Come si può vedere nello screenshot condiviso dai feature tracker di WABetaInfo, WhatsApp sta testando una versione bianca della barra delle azioni, che si allinea meglio ai principi di Material Design 3 e che conferisce all’app un aspetto più moderno e coerente.

La barra delle azioni bianca è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per tutti gli utenti beta. Non sappiamo quando verrà rilasciata ufficialmente, ma è probabile che WhatsApp continui a lavorare su questo cambiamento e su altri elementi di Material Design 3 nei prossimi aggiornamenti. Si noti che la barra delle azioni bianca riguarda sia il tema chiaro che quello scuro dell’app, anche se quest’ultimo avrà una tonalità più scura del bianco. Inoltre, la barra di stato è ancora configurata con il vecchio colore verde, ma questo potrebbe essere risolto in seguito.