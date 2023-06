WhatsApp si rinnova con i videomessaggi e le novità all’interfaccia

WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo, non smette di sorprendere i suoi utenti con nuove funzionalità e miglioramenti. Dopo aver lanciato un nuovo aggiornamento beta con interruttori e pulsanti di azione mobili ridisegnati seguendo le linee guida di Material Design 3, WhatsApp sta ora preparando una funzione molto attesa dai suoi fan: i video messaggi.

I messaggi video sono una nuova opzione che permette di registrare e inviare brevi video vocali con un solo tocco. Questa funzione è simile a quella dei messaggi vocali, ma aggiunge la componente visiva, rendendo la comunicazione più espressiva e divertente. Per usare i messaggi video, basta tenere premuto il pulsante del microfono nella chat e far scorrere il dito verso l’alto per bloccare la registrazione. Il video verrà inviato automaticamente dopo 15 secondi o quando si rilascia il pulsante.

I messaggi video possono essere ascoltati in modalità silenziosa o con l’audio, a seconda delle preferenze dell’utente. Questa funzione è stata avvistata nella versione beta 2.23.13.4 di WhatsApp per Android e nella versione beta 2.23.13.5 di WhatsApp per iOS.

Inoltre, WhatsApp sta continuando a migliorare la sua interfaccia utente seguendo le linee guida di Material Design 3, il linguaggio visivo sviluppato da Google per le sue app Android. L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, la versione 2.23.13.4, introduce una nuova interfaccia per gli interruttori e i pulsanti di azione mobili, che sono disponibili per alcuni fortunati beta tester.

Gli interruttori sono i pulsanti che si trovano nelle impostazioni dell’app, che consentono di attivare o disattivare diverse opzioni, come le notifiche, la modalità aereo o il backup delle chat. I pulsanti di azione mobili sono i pulsanti rotondi che appaiono in basso a destra nelle schede chat, chiamate e stato, che consentono di avviare una nuova conversazione, una chiamata o uno stato. Questi elementi sono stati ridisegnati per adattarsi al nuovo stile di Material Design 3, che punta a creare un’esperienza utente più semplice, moderna e coerente. Material Design 3 è l’ultima versione del linguaggio visivo di Google, che è stato presentato nel maggio 2021 durante il Google I/O, l’evento annuale per gli sviluppatori. Material Design 3 introduce nuovi principi di design, come le forme arrotondate, i colori pastello e le animazioni fluide, che mirano a rendere le app Android più attraenti e intuitive.

Google ha già applicato Material Design 3 alle sue app principali, come Gmail, Google Maps e Google Photos, e ora WhatsApp sta seguendo il suo esempio.

WhatsApp ha iniziato a lavorare sulla riprogettazione della sua interfaccia utente seguendo Material Design 3 da diversi mesi. In precedenti aggiornamenti beta, abbiamo visto alcuni cambiamenti nell’aspetto delle emoji, delle icone e delle barre di navigazione. Ora, con l’ultimo aggiornamento beta, WhatsApp ha aggiunto due elementi importanti alla sua trasformazione visiva: gli interruttori e i pulsanti di azione mobili. Queste novità sono state scoperte grazie alla versione aziendale dell’app beta di WhatsApp per Android, che consente di accedere alle funzionalità in fase di sviluppo prima che siano rilasciate al pubblico.

Alcuni beta tester hanno già ricevuto la nuova interfaccia utente degli interruttori e dei pulsanti di azione mobili dopo aver installato l’aggiornamento beta 2.23.13.4 dal Google Play Store. Altri potrebbero essere in grado di ottenere le stesse modifiche installando il precedente aggiornamento beta 2.23.12.20. Se sei uno dei fortunati beta tester che ha ricevuto la nuova interfaccia utente degli interruttori e dei pulsanti di azione mobili, puoi controllarla andando nelle impostazioni dell’app e osservando i pulsanti che appaiono nelle varie opzioni. Potrai notare che hanno un aspetto più arrotondato e una tonalità più chiara rispetto alla versione precedente.

Inoltre, puoi aprire le schede chat, chiamate e stato e vedere il nuovo pulsante di azione mobile in basso a destra. Potrai notare che ha una forma più ovale e una sfumatura più scura rispetto alla versione precedente. Queste modifiche potrebbero sembrare piccole, ma fanno parte di un progetto più ampio per rendere WhatsApp più in linea con le ultime tendenze del design Android. WhatsApp sta dimostrando il suo impegno a migliorare costantemente la sua interfaccia utente per offrire ai suoi oltre due miliardi di utenti una migliore esperienza visiva e funzionale. Ci aspettiamo di vedere altre novità in futuro, come nuovi temi, nuove animazioni e nuove funzionalità.

Se vuoi provare la nuova interfaccia utente degli interruttori e dei pulsanti di azione mobili, puoi iscriverti al programma beta di WhatsApp per Android dal Google Play Store e installare l’ultimo aggiornamento disponibile. Tuttavia, tieni presente che questa funzione è in fase di distribuzione, quindi potrebbe non essere disponibile per tutti i beta tester. Se non hai ricevuto la nuova interfaccia utente, dovrai aspettare che WhatsApp la rilasci a un numero maggiore di persone nei prossimi giorni o settimane.