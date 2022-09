WhatsApp si dà al cinema, col un film promozionale all’esordio su Prime Video

Ascolta questo articolo

Ultimamente, si è parlato di WhatsApp per la funzione di modifica dei messaggi, e per i sondaggi nelle chat di gruppo: nella tarda serata di venerdì’ 16 Settembre, però, la celebre applicazione di messaggistica istantanea ha stupito un po’ tutti con un annuncio pubblicitario nel quale ha confermato l’imminente trasmissione, in streaming, del suo primo “film”.

Secondo quanto emerso, la pellicola di intitolerà Naija Odyssey e recherà come “credits” la dicitura “un film di WhatsApp“: nella sostanza, secondo quanto appare dal trailer, dovrebbe trattarsi di un film volto a sviscerare vari particolari della vita e del mondo che circonda il giocatore greco di origini nigeriane Giannis Antetokounmpo, la celebre ala dei Milwaukee Bucks del Basket NBA, che – nel 2013 – è risultato la “quindicesima scelta assoluta al Draft NBA” e che, nel 2021, è stato consacrato come “MVP dell’NBA All-Star Game“.

Il film, secondo Bloomberg, sarà più che altro un cortometraggio dalla durata di 12 minuti e andrà in onda su Prime Video di Amazon, ma anche sui canali social nei quali WhatsApp è attivo, come nel caso di YouTube, per massimizzare l’audience dell’iniziativa anche presso il pubblico non pagante.

In merito all’iniziativa, che sempre Bloomberg ha contestualizzato nell’ambito del contratto di sponsorizzazione firmato da Antetokounmpo con la messaggistica in verde (per la quale tale genere di accordo promozionale è una prima volta assoluta) che, per l’occasione, dichiarò come grazie a tale app a fine giornata prendesse “decisioni basate su ciò che mi rende felice e su come posso aiutare“, è intervenuta la responsabile globale delle iniziative di marketing di WhatsApp, Vivian Odior.

Quest’ultima ha motivato la produzione di Naija Odyssey’ col fatto che il cortometraggio permetterà di capire il modo in cui WhatsApp aiuti ad abbracciare i multipli lati di se stessi, mettendoci in contatto con coloro che per noi “contano di più“.