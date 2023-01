WhatsApp semplifica la cattura dei video: ecco come

Ascolta questo articolo

Di WhatsApp si è già parlato negli ultimi giorni a proposito di alcune funzioni solo avvistate in quanto ancora in sviluppo, come nel caso del feedback tattile per le emoji di reazione, e nel caso del nuovo editor di testo per le scritte che vengono poste su immagini, GIF e video. La creatività degli ingegneri di Menlo Park, però, non si è certo fermata qui, come dimostrato da altre novità giunte nel frattempo, questa volta all’insegna di un effettivo rilascio funzionale.

In occasione del roll-out della release beta 2.22.24.21 di WhatsApp per Android è emerso, grazie a un’attenta sessione di reverse engineering (lo “sbobinamento” del codice di un’app o software) che, ad alcuni beta tester, era stato concesso un piccolo restyling della fotocamera in-app che, però, non era presente in favore di quanti, non volendo sperimentare le funzionalità della messaggistica per paura dei bug, si erano limitati a usare le versioni stabili di WhatsApp.

Nello specifico, si tratta di una funzione che permette di catturare video in maniera semplificata visto che, al posto di dover tenere premuto il pulsante di scatto, per girare una clip basta toccare l’omonima voce “Video” posta accanto a “Foto”, sotto il pulsante di attivazione dell’opzione scelta.

Ora, però, le cose sono cambiate all’insegna di una maggiore copertura di coloro che possono beneficiare di questa miglioria. WhatsApp ha infatti distribuito la novità che semplifica la cattura dei video anche nelle varianti stabili del suo client per Android, giunto alla versione 2.23.1.76, e nella versione release candidate 2.23.2.73 che, rispetto alla beta 2.23.2, porta in dote a tutti gli utenti anche diversi miglioramenti prestazioni e varie correzioni di bug.

Secondo i leaker di WABetaInfo, infine, è probabile che prossimamente arrivino altre release candidate di WhatsApp per Android, che offrano altre funzionalità anche agli utenti non beta tester di quest’app.