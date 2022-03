WhatsApp: scoperta nuova scorciatoia per le future Reactions

WhatsApp eroga molto di frequente delle nuove versioni, invero quasi a cadenza giornaliera. Tenendo conto degli ultimi rilasci, però, quanto meno da una settimana a questa parte, sembra che il team del CEO Will Cathcart si stia dedicando davvero molto allo sviluppo del sistema delle Reactions. Il motivo di questa constatazione è presto detto: anche la freschissima release messa a disposizione da Android nelle scorse ore reca una traccia dell’evoluzione di questa modalità di replica visiva ai messaggi.

Qualche release fa, precisamente nel codice della beta 2.2207.0 per Desktop, si notò l’apparire di una scorciatoia, in forma di piccola faccina sorridente che, posta accanto al messaggio, permetteva di selezionare al volo una delle emoji scelte per fare da Reactions ai messaggi. In seguito, si è anche notato lo sviluppo di un’animazione destinata a coinvolgere la Reazione una volta scelta, nel mentre va a collocarsi in calce al messaggio attenzionato.

Orbene, nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito un’altra beta release, la numero 2.2208.1, in favore dei Desktop users. Analizzandone il back–end di programmazione, i leaker di WABetaInfo hanno notato che è stato sviluppato un altro dettaglio per le Reazioni, a conferma che la piattaforma, quando le rilascerà, lo avrà fatto cum grano salis, e quindi contemplandone ogni possibile aspetto.

Nel caso specifico, la nuova scoperta, documentata con tanto di GIF, palesa la comparsa di un’altra scorciatoia per selezionare la Reaction da conferire: mentre in precedenza risultava presente la sola succitata faccina accanto al messaggio, invero molto diretta, nella nuova beta per Desktop di WhatsApp un’altra scorciatoia per le Reazioni è stata messa nel menu contestuale del messaggio, che si apre quando si clicca sul simbolino “spalancatore” V che, toccato, apre un menu a tendina in cui, oltre a varie già note opzioni (le info del messaggio, il rimando per inoltrarlo o stellarlo come preferito, etc), ora compare anche “React to messagge” (Reagisci al messaggio) che, previo passaggio supplementare di un click, aprirà il piccolo carosello delle Reactions.

Ovviamente, la funzione non è ancora visibile al pubblico nella succitata beta, essendo ancora in sviluppo, e destinata senza dubbio a fare il suo esordio, anche lato mobile, in un futuro aggiornamento beta di WhatsApp.