WhatsApp: avvistata l’animazione per le Reacions

Dopo l’ultimo grande aggiornamento, che ha permesso di appurare lo sviluppo in corso della funzione dei link d’invito alle chiamate vocali, WhatsApp non è certo rimasta con le mani in mano, dato che i programmatori del CEO, Will Cathcart, si sono subito messi all’opera per sviluppare ulteriormente un’altra novità, da molti attesa in quanto presente già su altre piattaforme.

La funzione in questione, introdotta financo da Telegram qualche update fa, è quella delle Reactions, le reazioni ai messaggi tramite un panel di emoji rappresentative di uno stato d’animo: su WhatsApp sono date come in sviluppo da diversi tempo, con annesso coinvolgimento della versione desktop della piattaforma di messaggistica di verde vestita. Lo sviluppo di tale funzionalità, il cui esordio è difficile da prevedere, sta a quanto pare proseguendo anche in queste ore.

A darne notizia sono i leaker di WABetaInfo che, nello specifico, hanno esaminato la beta 2.22.6.6 messa a disposizione da Menlo Park, scaricabile da ApkMirror o, se iscritti alla pagina (accessibile da play.google.com/apps/testing/com.whatsapp) dei tester, dopo una breve attesa, direttamente dal Play Store del robottino verde. Tale update in superficie non presenta alcuna novità e ciò, come spesso accade, ha portato a pensare che fosse nel suo “humus” codicistico che andava guardato.

L’analisi che ne è conseguita ha portato ad attivare momentaneamente il funzionamento dello step successivo a cui sono andate incontro le Reactions di WhatsApp: quest’ultimo prevede che, selezionato un messaggio (nel caso di Android attraverso una prolungata pressione sullo stesso), all’apparizione in alto rispetto al messaggio del carosello delle sei emoji messe a disposizione, una volta sceltane una, questa, con una particolare animazione rendicontata con tanto di GIF, andrà a saltare per collocarsi direttamente in fondo a destra del messaggio a cui è stata assegnata, all’interno di un piccolo baloon dedicatole.

Come accennato, non sono emersi dettagli in merito al futuro esordio di questa novità che, però, arriverà presumibilmente prima in una prossima beta della piattaforma, ragion per la quale è sempre bene farsi trovare pronti, scaricando le ultime release sperimentali messe a disposizione da WhatsApp.