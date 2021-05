WhatsApp: rumors su restyling chat bar e micropagamenti tra utenti

Ultimamente, il team di Menlo Park sembra incontenibile nel suo rilasciare – praticamente a cadenza quotidiana – delle beta release per la sua celeberrima applicazione di messaggistica istantanea nota come WhatsApp che, dopo aver fornito nuovi segni di sviluppo per il backup crittografico in cloud, sempre grazie ai leakers è risultata esser al lavoro anche sul sistema dei micro-pagamenti tra utenti.

Il sistema dei micropagamenti tra utenti di WhatsApp attualmente, dopo un lungo tira e molla con le locali istituzioni, risulta operativo in Brasile e in India: in quest’ultimo mercato, ove l’app in verde ha circa 400 milioni di utenti, il tutto trova appoggio sulla piattaforma “UPI Payments” (Unified Payments Interface) ma, al momento, prevede una procedura d’attivazione alquanto laboriosa per l’utente comune.

Nello specifico, l’utilizzatore interessato, reperito un contatto a cui i micropagamenti di WA sian già stati attivati, dovrà ricevere da quest’ultimo una “notifica di pagamento” (tramite la voce Payment collocata nella sezione degli allegati di chat), anche se il mittente – in concreto – non invierà alcuna cifra. A quel punto, se il destinatario della medesima non è abilitato, riceverà una notifica in chat, tippando sulla quale si sarà invitati a configurare il sistema di pagamento dell’app: da quel momento, si potrà ricevere e inviare danaro ai propri contatti di messaggistica, che sian amici, colleghi, o familiari.

Secondo una nuova analisi codicistica condotta dai leaker di WABetaInfo sull’appena rilasciata beta androidiana 2.21.10.11 di WhatsApp, le cose sono – per fortuna – destinate a cambiare, dacché le schermate estratte rendicontano di come sia in preparazione una nuova sezione delle impostazioni che, dopo una finestra introduttiva, chiederà all’utente di configurare gli UPI Payments sostanzialmente associandovi il proprio conto corrente.

Da segnalare, inoltre che, sempre mediante l’attività di reverse engineering, i leakers di cui sopra hanno scoperto come il restyling della barra di chat per Android, intesa a somigliare a quella già in auge su iOS, fornita a pochi beta tester con la release 2.21.9.9, ora risulti esser stata messa a disposizione d’un maggior numero di utenti.