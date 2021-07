WhatsApp: rumors su anteprime più grandi per link condivisi e qualità immagini

A poche ore dalle piccole novità emerse nelle scorse ore, relative alla comparsa di un easter-egg nella funzione View Once e al modesto restyling per l’elenco delle chat, la celeberrima messaggistica istantanea WhatsApp torna al centro di pettegolezzi hi-tech, in vista di future implementazioni.

Era il 2015 quando l’app creata da Kevin Systrom (fondatore ed ex CEO della piattaforma) introdusse una pratica funzione che, alla condivisione di un link in chat, lo accompagnava con una relativa anteprima generata automaticamente, che permetteva al destinatario di farsi un’idea immediata di quel che aveva ricevuto. Proprio tale funzione, dopo un’attesa ritenuta evidentemente lunga, sembra destinata a essere riveduta e corretta.

I leaker di WABetaInfo, che hanno sottoposto a una sessione di reverse engineering la beta release beta 2.21.14.1 di WhatsApp, tra le varie righe di codice, hanno scovato il riferimento all’intenzione, da parte dei programmatori di Menlo Park, di aiutare gli utenti a decidere se cliccare o meno su un determinato link attraverso il semplice escamotage del fornire anteprime più grandi dei link condivisi.

Tali anteprime, inclusive quindi di maggiori informazioni, potrebbe tornare utili anche nell’evitare all’utente di cliccare su link di dubbia provenienza che, troppo frequentemente, sono l’apripista a veri e propri attacchi informatici, o a truffe. Secondo quanto emerso dai primi screenshot condivisi, sembra però che la funzione delle anteprime più grandi generate dai link condivisi richieda il supporto del sito che viene linkato: capiterà, quindi, che qualora tale supporto sia effettivo, ci si troverà al cospetto di anteprime più grandi mentre, almeno inizialmente, saranno tanti i casi in cui le anteprime dei link resteranno come ora, cioè più piccole.

Sempre dai leaker diWABetaInfo, che hanno analizzato anche la successiva beta 2.21.14.16 per Android, arriva la gustosa scoperta secondo cui WhatsApp avrebbe intenzione di consentire anche nell’invio delle immagini la possibilità di sceglierne la qualità di caricamento, come già in sviluppo per i video, di cui verrebbero ripresi i medesimi pre-settings (auto, miglior qualità, risparmio dati).

Come quasi sempre avviene quando si parla di novità scoperte dai leakers, anche in questi casi non vi sono commenti ufficiali da parte della casa madre Facebook Inc e, quindi, non è possibile ipotizzare una data di rilascio delle novità, inizialmente nei client beta di Android e iOS di WhatsApp, tenendo anche in considerazione il fatto che le stesse, soggette a ripensamenti, potrebbero esordire in modo molto diverso da come oggi appaiono.