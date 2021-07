WhatsApp: novità su multi-device, easter-egg, mini-restyling

Nelle scorse ore, una quarantina di imprese europee ha protestato, presso la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, auspicando l’arrivo dell’interoperabilità tra le applicazioni di messaggistica, in quanto la situazione attuale favorirebbe chi, come WhatsApp, ha una posizione dominante, con la conseguenza che, per gli utenti, è difficile passare a soluzioni alternative, mentre le altre imprese hanno maggiori difficoltà a concorrere, e le istituzioni continentali si trovano a dipendere da soluzioni tecnologiche straniere, ad avere minori entrate fiscali e meno posti di lavoro.

Nonostante tale “accerchiamento”, WhatsApp non si è certo lasciata intimorire, procedendo come suo costume nell’innovarsi continuamente. Secondo i leaker di WABetaInfo, la nota piattaforma di messaggistica istantanea, al lavoro su tale funzione da ormai diverso tempo, chiederà presto la collaborazione degli utenti per testare la funzione “multi-device” che permetterà l’uso simultaneo dello stesso account su 4 device in contemporanea, senza che l’unico smartphone ammesso debba rimanere online.

Ciò avverrà attraverso l’adesione al canale beta del rispettivo client per iOS (via TestFight, i cui slot sono per ora completi) e Android (invece disponibile per le adesioni all’indirizzo testing/com.whatsapp, con le beta per altro anche scaricabili dalla repository online di ApkMirror).

Sempre dai leaker di WABetaInfo, puntualissimi nello scoprire nuove funzionalità prima che vengano effettivamente rilasciate, arriva la constatazione, nella beta release 2.21.14.8 di WhatsApp per Android, di un piccolo restyling che rende più pulita l’interfaccia dell’app, visto che, nella finestra dedicata all’elenco delle chat, oltre a essere spariti i separatori di riga, le immagini di profilo appaiono essere anche più piccole.

Infine, da FanPage arriva la constatazione secondo cui i programmatori di Menlo Park hanno inserito un simpatico easter egg nella funzione View Once, che autocancella i media condivisi dopo che sono stati visti una sola volta: nello specifico, dopo aver inviato una foto o un video con tale modalità, basta toccare per 5 volte di fila in rapida successione l’icona dell’orologio accanto all’etichetta del contenuto condiviso per veder apparire fugacemente un’emoji col dito davanti al viso pronto a zittire l’utente.