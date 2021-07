WhatsApp: novità per account Business, in sviluppo il quality setting dei video caricati

Dopo aver avviato il roll-out della funzione “View Once” che cancella i media condivisi dopo una sola fruizione da parte del destinatario, la nota piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è tornata a lavorare alacremente sui profili Business, con due novità implementate a stretto giro l’un dall’altra e, nel frattempo, si è portata avanti anche nello sviluppo di una funzionalità che porterà non pochi benefici nella condivisione dei video.

Secondo quanto rendiconta il redattore Alexey Shabanov del gruppo di leaker Testing Catalog, WhatsApp ha avviato il rilascio, in favore degli utenti beta, di un rinnovato layout per i profili Business che, tra le altre cose, assicura un più facile accesso ai pulsanti ad azione rapida Messaggi, Chiama e Inoltra, col rimando allo Shop, qualora settato dal mantainer, posto accanto. Curiosamente, inoltre, nell’aggiornamento beta 2.21.14.3 il team di Menlo Park ha riabilitato, in calce agli account Business, la visualizzazione dell’ultimo accesso e dello stato online.

Dal contribuito dei leaker di WABetaInfo, invece, giunge un’altra scoperta effettuata tramite l’analisi (reverse engineering) del codice relativo alla beta 2.21.14.6 di WhatsApp per Android.

Da tale indagine è emerso come sia in sviluppo una funzione, non ancora pubblica, che permetterà di impostare la qualità del video che si carica in condivisione: nello specifico, si potrà scegliere tra “Auto” (con l’app che che applicherà autonomamente l’algoritmo più indicato a ogni video), “Migliore qualità” (sempre la miglior qualità, con però più lunghi tempi di invio), e “Risparmio dati” (adeguandosi al risparmio dati attivato nelle impostazioni di Android, WhatsApp si premurerà di comprimere il video prima di spedirlo in condivisione al destinatario).

Al contrario di quanto ipotizzabile per le novità iniziali, testabili pubblicamente, è difficile formulare previsioni sulla data di rilascio della novità che permetterà di impostare la qualità dei video uplodati, sebbene lo stadio di sviluppo della feature sia indice di un quasi sicuro rilascio della stessa.