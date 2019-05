WhatsApp: riprendono i test per la dark mode, arrivati gli stickers per "Avengers: Endgame"

WhatsApp perde il pelo, ma non il vizio. Quanto meno degli stickers, sempre più numerosi, considerato il recente e tempestivo arrivo di quelli dedicati al colossal fumettistico Marvel “Avengers: Endgame”: intanto, per tutti gli altri, in particolare per gli utenti di Android, una lieta notizia, con la dark mode che torna a essere testata in WhatsApp Beta.

Non v’è dubbio che una delle novità più attese per quel che riguarda WhatsApp sia rappresentata dalla “dark mode“, già presente in molte altre app famose, grazie ai benefici vantati da questa specifica che, in pratica, affatica di meno gli occhi nelle ore serali e comporta, generalmente, un risparmio energetico nei device provvisti di display AMOLED.

Anche WhatsApp era al lavoro su questa modalità, come evinto dai primi avvistamenti della stessa, nella beta 2.19.94 di WhatsApp per Android: tuttavia, qualche giorno fa, i leaker di WABetaInfo notiziarono di un evento alquanto inspiegabile, visto che – sbobinando le righe di codice della beta 2.19.123 – avevano notato come fosse stata rimossa qualsivoglia traccia della modalità notte di WhatsApp che, d’altro canto, non aveva commentato l’accaduto, lasciando nello sgomento gli user dell’app.

Per fortuna, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Sempre dall’account Twitter di WABetaInfo è giunta l’indiscrezione, pur senza riferimenti ad una beta specifica, che la sospensione della dark mode, avvenuta solo su Android, appartiene al passato, dacché il team di sviluppo di Menlo Park sarebbe di nuovo al lavoro sulla stessa.

A stretto giro, è arrivata la conferma da WhatsApp che, tramite il proprio profilo social ufficiale, ha precisato come la passata scomparsa della dark mode non corrispondesse a un ripensamento sull’opportunità della funzione: semplicemente, proseguendo con ulteriori test, ne era conseguito uno stop a livello server.

Infine, come spesso accade ultimamente, è tempo di stickers. In attesa di veder comparire quelli animati, WhatsApp può già abbracciare quelli dedicati all’ultimo capitolo della saga Avengers, grazie all’applicazione “Avengers: Endgame Stickers”, distribuita per Android, a 2.19 euro, dalla gaming house Marvel Games. L’app in sé ospita e permette di utilizzare, all’interno delle chat whatsuppiane, qualcosa come 24 adesivi riguardanti i supereroi del film campione d’incassi al cinema (tra cui Captain America, Hulk, Ant-Man, Thor, Captain Marvel, Black Widow, War Machine), con tanto di frasi tipiche per ciascuno di essi.