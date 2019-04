WhatsApp testa in segreto gli stickers animati ed affronta un problema alle notifiche

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea, non dorme mai sugli allori e, anzi, è sempre pronta a stupire i propri utilizzatori con nuove funzionalità. Ormai messo nel cassetto il nuovo selettore stickers/emoji, l’app di Mark Zuckerberg è già al lavoro su un’ulteriore feature creativa, ma ancora alle prese con una problematica non propriamente piacevole.

Partendo dalle note liete, WhatsApp è ancora al lavoro sugli adesivi, o stickers, introdotti tempo da dopo una biblica gestazione: la funzione in oggetto, di tanto in tanto ritoccata, e migliorata, è ancora lungi dall’assumere una veste definitiva. Anzi.

I leaker di WABetaInfo, nelle scorse ore, hanno avuto modo di saggiare il codice dell’ultima beta di WhatsApp riscontrandovi, sia nell’emanazione Android che iOS della stessa, delle stringhe di codice che farebbero riferimento ad un nuovo tipo di adesivi, nella fattispecie consistente negli stickers animati.

Questi ultimi sarebbero inclusi nei pacchetti assieme a quelli statici, dei quali condividerebbero la medesima modalità di condivisione in chat: una volta inviati, a differenza delle GIF che dopo qualche secondo si fermano, continuerebbero a muoversi in loop. In più, da quanto è stato appurato, la funzionalità – ancora non accessibile pubblicamente in quanto in collaudo interno presso Menlo Park – risulterebbe funzionante anche nella versione web based di WhatsApp.

Nell’attesa che gli stickers animati giungano quanto meno in una beta pubblica, WhatsApp – dopo il black-out dei giorni scorsi – potrebbe essere incorsa in un nuovo problema, non confermato pubblicamente, riguardante questa volta le notifiche. A darne notizia è la redazione di Telefonino.net secondo la quale, da qualche giorno, terminali di diverse marche (Moto by Lenovo, ed Huawei/Honor), con poche eccezioni (Samsung e Xiaomi), pur non soggetti ad alcun update significativo negli scorsi giorni, non paleserebbero più i pop-up ed i banner delle notifiche, facendo sì che gli utenti debbano aprire l’app per verificare l’eventuale ricezione di nuovi messaggi.